Diablo Immortal – nowości na pierwszą rocznicę. Nowa klasa i region

W najnowszym wpisie na oficjalnej stronie gry zapowiedziano, że świętowanie rocznicy będzie trwać przez około dwa miesiące. Do tego czasu w grze pojawi się między innymi zupełnie nowa klasa postaci oraz nowy region o nazwie Kolebka Starożytnych .

Przedstawiciele studia Blizzard Entertainment zapowiedzieli z okazji pierwszej rocznicy gry Diablo Immortal sporo nowości, które trafią do produkcji w ramach kilku dużych aktualizacji. Pierwsza z nich ma zadebiutować już 2 czerwca – dokładnie w urodziny tytułu. Ponadto, z racji tego, iż rocznica debiutu Diablo Immortal zbiega się z premierą wczesnego dostępu gry Diablo IV, do mobilnej produkcji trafią elementy kosmetyczne związane z najnowszą odsłoną serii.

2 czerwca do produkcji trafi wydarzenie o nazwie Bezlitosne monstrum, razem z przepustką bitewną Dzieci Lilit oraz Widmowym Bazarem Dziedzictwa nienawiści. Od połowy czerwca gracze będą mogli zwiedzać wspomnianą już tajemniczą wyspę o nazwie Kolebka Starożytnych . Nowy obszar zapewni dostęp do kolejnych zadań związanych z wątkiem fabularnym, zaoferuje nowe zlecenia poboczne oraz nowe wydarzenia w strefach PvP.

Na koniec – w lipcu – do gry trafi nowa klasa postaci, która specjalizuje się w walce na średni dystans przy użyciu klasycznego typu broni. Więcej szczegółów mamy poznać bliżej samej premiery aktualizacji. Zdaniem deweloperów zaprezentowana wyżej zawartość jest jedynie wycinkiem tego, co trafi do Diablo Immortal.