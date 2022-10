Diablo Immortal wymuszone przez Activision? Blizzard nie chciał tworzyć gry

O tym, jaki właściwie wpływ na branżę gier miało przejęcie studia Blizzard Entertainment przez Activision mówi się już od dawna. Wciąż jednak w sieci pojawiają się nowe informacje związane niebezpośrednio z tym tematem – jak podaje bowiem między innymi serwis PCGamesN, w trakcie panelu na konferencji Portland Retro Gaming Expo 2022 główny projektant gry Diablo III, Jay Wilson, który w Zamieci nie pracuje już od paru dobrych lat, przyznał, że o powstanie gry Diablo Immortal zabiegało się właśnie Activision, podczas gdy weterani Blizzarda byli niechętni do stworzenia tejże produkcji free-to-play.

Wraz z upływem czasu Activision miało zacząć wywierać presję na pracownikach studia przy produkcji nowych gier, które miały na siebie zarobić. I choć na początku nie tyczyło się to stricte trzeciego Diablo, tak zdaniem Wilsona już przy Heroes of the Storm było to miażdżące. Korporacja coraz bardziej naciskała na powstanie darmowego Diablo, czemu sam Wilson był przeciwny. Jak twierdzi,