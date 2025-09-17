Diablo 4 ze szczegółami 10. sezonu. Sporo nowości wkracza do gry

Blizzard zadbał, aby fani Diablo 4 nie nudzili się przez najbliższe miesiące.

Zgodnie z zapowiedzią odbyła się kolejna transmisja na żywo Blizzarda, na której ujawniono szczegóły dziesiątego sezonu. Już 23 września bramy między Sanktuarium a Płonącymi Piekłami ponownie się otworzą. Wraz z nadejściem Sezonu Piekielnego Chaosu świat Diablo 4 zostanie ogarnięty chaotyczną mocą, która odciśnie piętno na całej rozgrywce. Gracze mogą spodziewać się nie tylko zupełnie nowych wyzwań, ale również potężnych nagród, które całkowicie zmienią sposób budowania postaci. Diablo 4 – nowości w 10. sezonie W centrum wydarzeń nowego sezonu znajdzie się tajemnicza intryga, która rozegra się na tle powrotu Upadłej Rady do Sanktuarium. Ich pojawienie się to efekt słabnięcia barier między światami, co pozwoliło demonom wydostać się z Płonących Piekieł. Na ich czele stoi Bartuk, dawny wódz Vizjerei, który powraca w glorii i grozie jako Władca Chaosu. Jego sadystyczna reputacja sięga czasów brutalnych Wojen Klanów Magów i teraz stanie się najgroźniejszym bossem w grze.

Sezonowa linia zadań Piaski Chaosu rozpocznie się w Ked Bardu. Tam bohaterowie spotkają zabójczynię Shyan, członkinię zakonu Viz-Jaq’taar, tropiącego demoniczne spaczenia. Razem z nią gracze będą musieli odkryć, kto stoi za pojawieniem się nowych demonów i jaką rolę w tej inwazji odgrywa Mefisto. Piekielne Hordy, dobrze znany endgame’owy tryb Diablo 4, zostały gruntownie przebudowane. W Sezonie Piekielnego Chaosu pojawią się Fale Chaosu - losowe, znacznie trudniejsze sekwencje walk, które wprowadzają niespodziewane modyfikatory i wymagają od graczy maksymalnego skupienia. Przetrwanie ich zapewnia wyjątkowo hojne nagrody, w tym rzadki eter potrzebny do walki z Bartukiem. Między falami mogą pojawiać się także Oferty Chaosu, które całkowicie zmieniają zasady potyczek, zamieniając pole bitwy w nieprzewidywalne starcie z losowymi efektami. Każda wyprawa do Piekielnych Hord zakończy się wyborem: stawić czoła Upadłej Radzie lub zaryzykować i walczyć z samym Bartukiem. Wprowadzono też efemeryczną wersję Piekielnych Hord dostępną na niższych poziomach trudności, by nowi gracze mogli wcześniej zmierzyć się z piekielnym chaosem. Ta wersja obejmuje cztery fale i walkę z dwoma członkami Upadłej Rady.

Chaotyczna moc nie tylko zmieniła Piekielne Hordy, ale i wypaczyła strukturę Sanktuarium. W świecie gry pojawiły się Szczeliny Chaosu, czyli portale, z których wylewają się zastępy demonów. Można je napotkać podczas Piekielnego Przypływu oraz w Podziemiach Koszmarów. Ich zamykanie zapewnia reputację sezonową, doświadczenie, klejnoty, a na wyższych poziomach trudności także elementy nowego pancerza. W wyjątkowych przypadkach może nawet pojawić się gigantyczna, mityczna Szczelina Chaosu. Wraz ze szczelinami przybyły też potwory Chaosu, nowy rodzaj wrogów, którzy po śmierci mogą zapewnić tymczasowe wzmocnienia przypominające działanie kapliczek. Ich efekty można kumulować, co otwiera pole do tworzenia szalonych kombinacji podczas wypraw. Najważniejszą nagrodą sezonu będzie Zbroja Chaosu, nowy typ unikatowego ekwipunku. Każdy element to wzmocniona, alternatywna wersja istniejących przedmiotów unikatowych, które mogą pasować do innych slotów niż ich oryginały. Oznacza to, że np. rękawice mogą przybrać formę hełmu, co umożliwi łączenie afiksów niedostępnych dotąd w jednej konfiguracji. Każdy element Zbroi Chaosu ma maksymalną moc i co najmniej jeden wyjątkowo potężny afiks, a ich nazwy wyróżnia specjalny kolor. Gwarantowanym źródłem tych przedmiotów jest Bartuk na poziomach trudności Udręki III i IV. Równocześnie gracze odblokują Atuty Chaosu, specjalne modyfikatory umiejętności dostępne w czterech poziomach rzadkości. Nieunikatowe atuty można łączyć w zestawy do trzech sztuk, a dodatkowo każda postać może korzystać z jednego unikatowego atutu drastycznie zmieniającego jej styl walki. Aby zdobyć najbardziej niszczycielskie z nich, trzeba pokonać Bartuka i zdobywać Piekielne Wypaczenie w trakcie zamykania Szczelin Chaosu.

