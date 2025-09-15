Blizzard zaprasza na kolejną transmisję na żywo – w Diablo 4 nadchodzi Sezon Piekielnego Chaosu

Blizzard ponownie stawia na bezpośredni kontakt z fanami i już 16 września o godz. 20:00 czasu polskiego zaprasza na kolejną transmisję Campfire Chat. To wydarzenie ma być nie tylko zapowiedzią nowego sezonu, ale też kolejną próbą podgrzania atmosfery wokół Diablo 4 i pokazania, w jakim kierunku zmierza gra.

Nadchodzi Sezon Piekielnego Chaosu

Twórcy opowiedzą o wszystkich kluczowych nowościach, jakie wprowadzi Sezon Piekielnego Chaosu. Gracze poznają szczegóły dotyczące potężnej Zbroi Chaosu, która może diametralnie zmienić podejście do rozgrywki, dowiedzą się więcej o Szczelinach Chaosu, czyli nowych wyzwaniach, jakie czekają na śmiałków, a także zobaczą, jak na nowo rozpalone zostaną Piekielne Hordy, przywracając starcia o niespotykanej intensywności. Na zakończenie transmisji zaplanowano sesję pytań i odpowiedzi, podczas której fani będą mieli okazję zadać nurtujące ich pytania bezpośrednio zespołowi deweloperów.