Blizzard zaprasza na kolejną transmisję na żywo – w Diablo 4 nadchodzi Sezon Piekielnego Chaosu

Jakub Piwoński
2025/09/15 13:30
Twórcy zapraszają na stream.

Blizzard ponownie stawia na bezpośredni kontakt z fanami i już 16 września o godz. 20:00 czasu polskiego zaprasza na kolejną transmisję Campfire Chat. To wydarzenie ma być nie tylko zapowiedzią nowego sezonu, ale też kolejną próbą podgrzania atmosfery wokół Diablo 4 i pokazania, w jakim kierunku zmierza gra.

Nadchodzi Sezon Piekielnego Chaosu

Twórcy opowiedzą o wszystkich kluczowych nowościach, jakie wprowadzi Sezon Piekielnego Chaosu. Gracze poznają szczegóły dotyczące potężnej Zbroi Chaosu, która może diametralnie zmienić podejście do rozgrywki, dowiedzą się więcej o Szczelinach Chaosu, czyli nowych wyzwaniach, jakie czekają na śmiałków, a także zobaczą, jak na nowo rozpalone zostaną Piekielne Hordy, przywracając starcia o niespotykanej intensywności. Na zakończenie transmisji zaplanowano sesję pytań i odpowiedzi, podczas której fani będą mieli okazję zadać nurtujące ich pytania bezpośrednio zespołowi deweloperów.

Całość zostanie zrealizowana w nowym formacie, który – jak zapowiada Blizzard – ma sprawić, że udział w wydarzeniu będzie jeszcze ciekawszy i bardziej angażujący. To ważny sygnał, że studio wciąż eksperymentuje z formą kontaktu ze społecznością, by lepiej odpowiadać na jej oczekiwania.

Transmisję będzie można obejrzeć na oficjalnych kanałach Diablo na Twitchu, YouTubie, portalu X oraz TikToku. Osoby, które nie będą mogły śledzić wydarzenia na żywo, znajdą powtórkę na Twitchu i YouTubie. Dodatkową atrakcją będą dropy Twitch – wystarczy w trakcie transmisji obejrzeć przez pół godziny dowolny stream z kategorii Diablo, by otrzymać dla łotrzycy specjalny Łuk Ostrzeliwania.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24226700/ogladajcie-nastepna-transmisje-na-zywo-z-informacjami-od-tworcow

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


