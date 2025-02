Diablo 4 z ważną aktualizacją. Sporo poprawek, w tym naprawa buildu Nekromanty

Mowa o uśnięciu błędu związanego z pierścieniem Mendelna. Blizzard naprawił skalowanie się premii artefaktu z innymi bonusami do obrażeń. Pozwoli to graczom na powrót do jednego z najpopularniejszych buildów Nekromanty, który polega na przyzywaniu minionów. W siódmym sezonie obrażenia od sojuszników były znacząco zmniejszone, przez co klasa stała się mniej efektywna niż do tej pory. Na szczęście studio zauważyło problem i już dzisiaj pojawią się stosowne poprawki. Więcej o patchu 2.1.2 przeczytacie poniżej.

Diablo 4 – zmiany w aktualizacji 2.1.2

Vessel of Hatred

Poprawki błędów

Naprawiono błąd, przez który boss Krwaworoga znajdujący się na końcu podziemi Zapomniane Szczątki po przejściu do drugiej fazy potyczki mógł być niemożliwy do zabicia.

Naprawiono błąd, przez który przenośne kowadło utworzone przez Zwój Wykuwania mogło blokować interakcję z innymi obiektami, jeśli je obok nich umieszczono.

Gra podstawowa

Zmiany rozgrywki

Sezon Wiedźm

Dodano nowy afiks Podziemi Koszmarów, aby zagwarantować pojawienie się Zapomnianego Ołtarza. Afiks ten będzie można umieszczać na Pieczęciach Podziemi Koszmarów jedynie do końca Sezonu Wiedźm.

Kruk Dorian wprowadzony w Sezonie Wiedźm wita Was nieserdecznie – można go teraz głaskać.

Dostosowano opis Wzmocnienia Rozkładu – zamiast o efektach wspomina teraz o mocach, aby doprecyzować, że Wzmocnienie Rozkładu działa konkretnie na Moce Czarostwa, a nie wszystko, co zostało przez nie zmodyfikowane.

Różne

Cofnięto zmianę z aktualizacji 2.1.1, która blokowała możliwość ruchu podczas podtrzymywania umiejętności druidów Rany Szarpane.

Komentarz twórców: Wzięliśmy pod uwagę opinie, że zmiana ta ograniczyła pożądane działanie Ran Szarpanych. Cofnęliśmy ją i rozważamy dalsze ulepszenia Ran Szarpanych w przyszłości.

Poprawki błędów

Ułatwienia dostępu