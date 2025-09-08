Diablo 4 wreszcie może otrzymać oczekiwaną przez wszystkich funkcję. Gracze od dawna o nią proszą

Blizzard przez długi czas opierał się przed wdrożeniem takiej funkcji, argumentując, że przedmioty są integralną częścią gospodarki gry i gracze powinni z nich korzystać w różnorodny sposób. Jednak społeczność gry od dawna uważa, że filtr łupów to element, który znacząco poprawiłby komfort rozgrywki.

Minęły już ponad dwa lata od debiutu Diablo 4 , a temat filtra łupów pozostawał jednym z najczęściej powracających pytań wśród społeczności. Wielu fanów od samego początku apelowało do twórców, by wprowadzili rozwiązanie pozwalające łatwiej zarządzać ogromną ilością przedmiotów wypadających na wyższych poziomach gry.

Zdecydowanie usłyszeliśmy opinie społeczności. Zrobiliśmy wiele rzeczy, które były potrzebne, zanim przystąpiliśmy do przebudowy systemu przedmiotów. Wprowadziliśmy coś w rodzaju inteligentnego filtrowania i myślę, że osiągnęliśmy już granice tego podejścia. Rozmawiamy więc o filtrze łupów, ale na razie nie mogę powiedzieć nic więcej – wyjaśnił Tanguay.

Słowa przedstawiciela Blizzarda nie oznaczają jeszcze bezpośredniego potwierdzenia, że funkcja faktycznie pojawi się w grze. Dla graczy to jednak jasny sygnał, że studio zaczęło traktować temat poważnie. Filtr łupów od lat uznawany jest za naturalny element w grach tego typu, a najlepszym przykładem może być Path of Exile 2, gdzie rozwiązanie to odgrywa kluczową rolę w czytelności rozgrywki i planowaniu progresji. Choć najnowsze deklaracje nie wskazują, by funkcja miała trafić do Diablo 4 w najbliższej przyszłości, to wielu odbiera je jako światełko w tunelu po latach ignorowania próśb społeczności.

Temat filtra łupów to nie jedyna nowość związana z marką. Już 23 września wystartuje Sezon 10 Diablo 4, co będzie dużym wydarzeniem dla gry. Blizzard zdradził już wiele szczegółów dotyczących nowej zawartości, jednak tradycyjnie w kolejnych tygodniach możemy spodziewać się dodatkowych prezentacji i materiałów promujących nadchodzące funkcje.

Warto również przypomnieć, że w tym samym odcinku deweloperzy rozważają przywrócenie dawnych mocy sezonowych w Diablo 4 jako stałe elementy gry. Tym samym gracze, którzy od niedawna dołączyli do rozgrywki, mogliby zapoznać się z poprzednimi sezonowymi funkcjami gry, które obecnie nie są już dostępne.