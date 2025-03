Diablo 4 wprowadzi zmiany w poziomie trudności w 8 sezonie. Czy to pomoże odzyskać część graczy?

Blizzard ujawnił, że Diablo 4, w ósmym sezon przejdzie znaczące zmiany w poziomie trudności. W ostatnich sezonach droga do endgame'u stała się dla wielu graczy zbyt łatwa, a deweloperzy chcą to naprawić.

Podczas ostatniego streamu Campfire Chat, omawiającego aktualizację PTR 2.2, dyrektor projektowy Colin Finer zauważył, że zmiany w początkowej fazie gry wprowadzone wraz z dodatkiem Vessel of Hatred zostały w dużej mierze zniweczone przez szybkie tempo, w jakim gracze przechodzą przez ten etap. Dane Blizzard pokazują, że w szóstym sezonie gracze potrzebowali około 15-17 godzin, aby osiągnąć poziom 60, podczas gdy w sezonie siódmym zajmowało to zaledwie dziewięć godzin. Zdaniem deweloperów takie tempo jest zbyt szybkie, dlatego zamierzają przyjrzeć się poziomom 1-25 i wprowadzić odpowiednie poprawki.

Dla wielu fanów Diablo 4, prawdziwa gra zaczyna się dopiero po dotarciu do endgame’u. Problem polega na tym, że każdy nowy bohater musi przejść przez wczesne etapy gry, zanim tam dotrze. Doświadczeni gracze znaleźli sposoby na jak najszybsze ukończenie tej części rozgrywki, co nie jest idealnym rozwiązaniem według samego Blizzarda.

Zmiany w trudności będą widoczne także w systemie łupów. Blizzard planuje zmniejszyć liczbę legendarnych przedmiotów zdobywanych do poziomu 60, aby podróż od zera do bohatera była bardziej satysfakcjonująca. W sezonie siódmym gracze zdobywali legendarne przedmioty średnio co trzy do czterech minut w pierwszej godzinie rozgrywki, co według deweloperów było przesadą. Drop legendarnych przedmiotów w endgame'ie pozostanie bez zmian. Mniejsza liczba przedmiotów na początku gry sprawi jednak, że szybkie przechodzenie przez wczesną fazę rozgrywki stanie się trudniejsze.