Diablo 4 przedstawia nowe Legendarne Aspekty i unikalne przedmioty, które pojawią się w ósmym sezonie

Ósmy sezon wprowadzi również modyfikacje do istniejących unikalnych przedmiotów, takich jak Fist of Fate, Azurewrath i Frostburn, a także do Aspect of Concussive Strikes. Blizzard zapowiedział ponadto poprawki dla istniejących unikalnych przedmiotów i aspektów każdej klasy.

W Diablo 4 można zagrać na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S. Gra miała swoją premierę w 2023 roku.