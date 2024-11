Diablo 4: Vessel of Hatred do przetestowania za darmo. Gracze sprawdzą klasę Spirytysty

Niedawno dowiedzieliśmy się, że w nowych sezonach Diablo 4 będzie więcej ekskluzywnej zawartości dla posiadaczy Vessel of Hatred . Blizzard umożliwił tymczasem zainteresowanym sprawdzenie części zawartości DLC przez ograniczony czas. Ponadto powróciło Błogosławieństwo Matki oraz Horror w Szkarłacie.

Diablo 4: Vessel of Hatred dostępne za darmo przez ograniczony czas

Jak informuje Blizzard na oficjalnej stronie, w dniach od 19 listopada do 2 grudnia gracze nieposiadający dodatku Vessel of Hatred mogą przetestować klasę Spirytysty za pośrednictwem Battle.net. Zainteresowani osiągną maksymalnie 25 poziom, a także sprawdzą, jak wygląda w akcji „najbardziej mobilna klasa”, jaką stworzył Blizzard. Po zakupie dodatku wszystkie postępy zostaną zachowane.

Ponadto do Diablo 4 powrócił Horror w Szkarłacie (do 3 grudnia), który może pojawić się w trakcie Piekielnych Przypływów zamiast Piekielnych. Spotkać można go również w Piekielnych Hordach i podziemiach. Po jego pokonaniu gracze zdobędą napar Gileona, który na 30 minut zwiększa obrażenia zadawane wrogom o 20%, a także powoduje, że przeciwnicy upuszczają dodatkowe zioła i materiały rzemieślnicze. Dzięki eliksirowi zwiększone jest także zdobywane doświadczenie – o 15%.