W nowych sezonach Diablo 4 będzie więcej ekskluzywnej zawartości, tylko dla graczy Vessel of Hatred

Choć sezony w Diablo 4 to rozgrywka otwarta dla wszystkich - posiadaczy podstawowej wersji gry i posiadaczy rozszerzonej wersji gry - wychodzi na to, że Blizzard planuje wkrótce zmienić niego reguły gry, dostarczając więcej ekskluzywnej zawartości tym, którzy zapłacili za dodatek i w niego grają. Ta zmiana budzi kontrowersje.

Choć Sezon Narastającej Nienawiści oferuje sporo atrakcji również dla osób z podstawową wersją gry, to dostęp do najciekawszych nowości — takich jak Spirytysta — jest zarezerwowany dla właścicieli dodatku. Trudno nie dostrzec w tym zabiegu Blizzarda chęci zwiększenia wartości DLC, a co za tym idzie, zwiększenia jego sprzedaży. Stanowi to wyraźną zmianę w podejściu do sezonowej zawartości.

Podczas gdy podstawowa edycja Diablo 4 nadal zapewnia solidną rozgrywkę, w tym nowe tryby, ulepszenia systemów i wydarzenia sezonowe, decyzja o oferowaniu ekskluzywnej zawartości budzi mieszane odczucia. Fani obawiają się, że atrakcyjność gry bez dodatku zostanie ograniczona, a podstawowi gracze mogą otrzymywać mniej nowości w przyszłości. Szczegóły dotyczące kolejnych sezonów pozostają nieznane, ale Fergusson zapowiada, że Vessel of Hatred będzie kluczowym elementem przyszłości Diablo 4.