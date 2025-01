Diablo 4: Sezon Wiedźm szczegółowo omówiony przez Blizzard. Walka z Path of Exile 2 wciąż trwa

Król hack’n’slashy może być tylko jeden, a o to miano walczy Path of Exile 2 oraz Diablo 4. Właśnie wczoraj na serwerach zadebiutowała nowa aktualizacja do PoE 2, która została zapowiedziana przez Grinding Gear Games już kilka dni temu. Fani mogą liczyć na szereg zmian, w tym przede wszystkim w fazie endgame, gdzie gracze będą mogli liczyć na większą liczbę nagród. Chociaż GGG aktywnie rozwija swoją produkcję, przygotowując ją do wydania w pełnej wersji, to Blizzard wciąż rzuca rękawice, chcąc przekonać graczy, że warto wrócić do Diablo 4. Niedawno ogłoszono pierwsze szczegóły Sezonu Wiedźm, który rozpocznie się już w przyszłym tygodniu. Deweloperzy zorganizowali z tej okazji transmisje na żywo, gdzie omówili wszystkie zmiany i nowości.

Diablo 4: Sezon Wiedźm zaprezentowane na długim materiale z rozgrywki

Było co omawiać, gdyż Blizzard przygotował pokaźny sezon, który wprowadzi zupełnie nowy wątek fabularny dotyczący tytułowych wiedźm, czyli obrończyń Drzewa Szeptów, które straciło swoje Głowy. Zadaniem gracza będzie rozwiązanie zagadki, a także zmierzenie się z zupełnie nowym rodzajem przeciwników, znanych jako zgniłogłowy. Bohaterowie będą mogli wykorzystać zupełnie nowe moce czarostwa, które zostały podzielone na trzy kategorie: Wynaturzenia, Psyche oraz Wzrostu i Rozkładu. Pojawią się również nowe unikatowe i legendarne afiksy oraz długo oczekiwana Zbrojownia, w której będzie można zapisywać swoje buildy.