Diablo 4 rozpoczyna Sezon Wiedźm. Pierwszy latający zwierzak ma odwrócić uwagę graczy od Path of Exile 2

Blizzard zachęca do powrotu do swojej gry licznymi nowościami i zmianami.

Dopiero co Grinding Gear Games ogłosiło pojawienie się nowej aktualizacji do Path of Exile 2 jeszcze w tym tygodniu, a o uwagę fanów hack’n’slashy walczy również Blizzard, który zapowiedział siódmy sezon w Diablo 4 . Twórcy ujawnili szereg nowości i zmian, jakie będą czekać graczy w Sezonie Wiedźm, który skupi się na sabacie Czarownic z Hawezaru.

Nowy sezon rozpocznie się już 21 stycznia i zaoferuje dostęp do 25 nowych mocy, w tym Wynaturzenia, Psyche, a także Wzrostu i Rozkładu, czy Zagubienia, które odmienią dostępne klasy postaci i zapewnią dostęp do jeszcze potężniejszych umiejętności. W aktualizacji zostaną wprowadzone także Większe Afiksy oraz zadania klasowe, pakiety wzmacniające dla powracających graczy, 8 nowych unikalnych przedmiotów oraz 8 nowych legendarnych afiksów. Z kolei posiadacze dodatku Vessel of Hatred mogą liczyć na otrzymanie dostępu do 3 nowych run i 15 odświeżonych run.