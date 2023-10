Diablo 4 – Sezon Krwi na nowym zwiastunie. Prezentacja nadchodzących atrakcji

Mikołaj Ciesielski

Blizzard przygotowuje fanów Diablo 4 na nowy sezon.

Diablo 4 doczeka się ważnych zmian w nowej aktualizacji. W przyszłym tygodniu – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – w najnowszej odsłonie serii Diablo ruszy natomiast 2. sezon. Blizzard najwyraźniej chce odpowiednio przygotować graczy na nadchodzące atrakcje. Deweloperzy opublikowali bowiem zwiastun prezentujący część nowości, które pojawią się w Diablo 4 w Sezonie Krwi. Blizzard prezentuje część nowości, które trafią do Diablo 4 w Sezonie Krwi Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami gracze wraz z Sezonem Krwi do Diablo 4 trafi nowa seria zadań. Sanktuarium zostanie oblężone przez armię wampirów i ich wyznawców, którzy gromadzą krew do potwornego rytuału. Gracze będą natomiast musieli połączyć siły z Erys – łowczynią wampirów – by rozwikłać zagadkę wampirycznego władcy, a także pokrzyżować jego „mroczne plany”.

W Sezonie Krwi gracze będą mieli również okazję zdobyć moce Wampiryzmu, by następnie użyć ich do własnych celów. Użytkownicy otrzymają także możliwość zawarcia trzech paktów, dzięki którym spersonalizują swój pancerz. „Tajemne rzemiosło” pozwoli im korzystać z magii krwi i to właśnie na prezentacji tego elementu skupia się opublikowany przez Blizzarda zwiastun.

Wraz z Sezonem Krwi w Diablo 4 pojawią się także nowe sezonowe wydarzenia publiczne oraz sprzęt. Gracze będą mieli także okazję zmierzyć się z 5 nowymi finałowymi bossami. Zgodnie z zapowiedziami 2. sezon ruszy już 17 października, czyli w najbliższy wtorek. Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt… Diablo IV - wywiad z Rodem Fergussonem i Chrisem A. Wilsonem wprost z Gamescomu Wczytywanie ramki mediów.