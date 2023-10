Diablo 4 z ważnymi zmianami w nowej aktualizacji. Nadchodzi patch 1.2.0

Jeszcze przed startem nowego sezonu Blizzard wypuści nową aktualizację do Diablo 4.

Już 17 października rozpocznie się Sezon Krwi, czyli drugi sezon Diablo 4, który wprowadzi wiele nowości do rozgrywki. Przed premierą Sezonu Krwi gra otrzyma aktualizację o numerze 1.2.0, w której gracze mogą liczyć na wiele zmian. Jedna z najważniejszych jest nowy sposób obliczania obrażeń.

Diablo 4 – zmiany w aktualizacji 1.2.0

Wcześniej obrażenia od trafień krytycznych i obrażenia na odsłoniętych przeciwników były obliczane osobno. Po nadchodzącym patchu to się zmieni i obrażenia będą liczone wspólnie. Trafienia krytyczne będą ograniczone do 50%, zaś obrażenia odsłoniętych przeciwników do 20% w ramach „podstawowej premii multiplikatywnej”. Dodatkowe obrażenia zostaną zsumowane i pomnożone przez te procentowe wartości.