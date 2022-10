Diablo 4 – screeny z wersji beta wyciekły do sieci

Diablo 4 zadebiutuje nieprędko, ale niektórzy wybrańcy losu już teraz mają okazję sprawdzić grę, uczestnicząc w zamkniętych testach wersji beta. Pod koniec września informowaliśmy, że pierwsi śmiałkowie otrzymali już zaproszenia – i wygląda na to, że testowanie trwa w najlepsze. Dowodem na to są screeny, które właśnie wyciekły do sieci. Obrazki prezentują między innymi kreator postaci i jedno z drzewek rozwoju. Całość publikujemy na samym dole.

Nie są to oczywiście pierwsze materiały z Diablo 4, jakie mieliśmy okazję zobaczyć. Wcześniej pokazano chociażby nową rozgrywkę. Warto też dodać, że reżyser gry ujawnił jej długość – pełne ukończenie głównego wątku w “czwórce” powinno zająć graczom do 35 godzin.

Data premiery Diablo 4 i platformy

Wszystkim, którzy jeszcze o tym nie słyszeli, przypominamy, że Diablo 4 ma trafić do sklepów w przyszłym roku. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Jeśli dowiemy się czegoś w tej kwestii, na pewno damy znać. Póki co wyjawiono jedynie platformy: tytuł zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.