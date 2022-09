Beta Diablo 4 zbliża się dużymi krokami. Blizzard wysyła zaproszenia do testów

W zeszłym tygodniu przedstawiciele Blizzard Entertainment oficjalnie zapowiedzieli niepubliczne zamknięte beta testy gry Diablo 4. Tymczasem okazuje się, że deweloperzy nie zamierzają tracić więcej czasu i chcą jak najszybciej rozpocząć proces testowania produkcji przez użytkowników. Pierwsi gracze otrzymali już bowiem zaproszenia do sprawdzenia nadchodzącej odsłony serii Diablo.

Gracze otrzymują zaproszenia do testów Diablo 4

Za pośrednictwem Reddita i forum ResetEra kilku użytkowników pochwaliło się, że otrzymało już zaproszenia do testów Diablo 4. Jeśli więc w zeszłym tygodniu zgłosiliście swoją chęć udziału we wspomnianej becie, to koniecznie sprawdźcie swoje skrzynki mailowe. Jeśli jednak nie znajdziecie w nich wiadomości od Blizzarda, to warto uzbroić się w cierpliwość.



Deweloperzy zapowiadali bowiem, że zaproszenia będą rozsyłane do 18 listopada. Niewykluczone więc, że otrzymacie możliwość sprawdzenia Diablo 4 w późniejszym terminie. Warto także pamiętać, że na początku przyszłego roku mają odbyć się publiczne testy wspomnianej produkcji.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w przyszłym roku. Na ten moment nie znamy jednak dokładnej daty premiery.