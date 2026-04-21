Final Fantasy 14 z nowościami. Odkryj kolejny rozdział fabuły i sprawdź nową profesję

Final Fantasy 14 otrzyma kolejną dużą aktualizację. Patch 7.5 zatytułowany Trail to the Heavens został oficjalnie zapowiedziany i przyniesie ze sobą szereg nowości, które powinny zainteresować zarówno weteranów, jak i graczy wracających do tytułu.

Final Fantasy 14 – szczegóły aktualizacji

Najważniejszym elementem aktualizacji będzie kontynuacja głównej fabuły, czyli nowe zadania scenariuszowe rozwijające wydarzenia rozpoczęte w dodatku Final Fantasy 14: Dawntrail. Twórcy nie zwalniają tempa i dalej rozbudowują historię, która stanowi jeden z filarów popularności gry. Aktualizacja wprowadzi również nowe aktywności PvE. Wśród nich znajdzie się kolejny loch oraz rozbudowany rajd sojuszniczy będący częścią serii Echoes of Vana’diel. Do gry trafi także nowe wyzwanie w postaci Triala oraz jeszcze trudniejsze warianty dla najbardziej zaawansowanych graczy, w tym Ultimate Raid. To właśnie te elementy od lat stanowią trzon endgame’u w Final Fantasy 14.