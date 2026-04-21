Final Fantasy 14 z nowościami. Odkryj kolejny rozdział fabuły i sprawdź nową profesję

Jakub Piwoński
2026/04/21 10:30
Do popularnego MMORPG zmierzają istotne zmiany.

Final Fantasy 14 otrzyma kolejną dużą aktualizację. Patch 7.5 zatytułowany Trail to the Heavens został oficjalnie zapowiedziany i przyniesie ze sobą szereg nowości, które powinny zainteresować zarówno weteranów, jak i graczy wracających do tytułu.

Final Fantasy 14 – szczegóły aktualizacji

Najważniejszym elementem aktualizacji będzie kontynuacja głównej fabuły, czyli nowe zadania scenariuszowe rozwijające wydarzenia rozpoczęte w dodatku Final Fantasy 14: Dawntrail. Twórcy nie zwalniają tempa i dalej rozbudowują historię, która stanowi jeden z filarów popularności gry. Aktualizacja wprowadzi również nowe aktywności PvE. Wśród nich znajdzie się kolejny loch oraz rozbudowany rajd sojuszniczy będący częścią serii Echoes of Vana’diel. Do gry trafi także nowe wyzwanie w postaci Triala oraz jeszcze trudniejsze warianty dla najbardziej zaawansowanych graczy, w tym Ultimate Raid. To właśnie te elementy od lat stanowią trzon endgame’u w Final Fantasy 14.

Jedną z ciekawszych nowości będzie dodanie nowej, limitowanej profesji. Tym razem gracze otrzymają możliwość wcielenia się w Beastmastera, który pozwoli łapać potwory i wykorzystywać je w walce. To rozwiązanie znane z wcześniejszych odsłon serii, ale w MMO pojawi się w odświeżonej formie. Twórcy zadbali także o rozwój innych elementów gry. Pojawi się nowa strefa eksploracji, dodatkowa planeta dla rzemieślników i zbieraczy, a także zmiany w systemach PvP, craftingu i personalizacji. Usprawnienia obejmą również system mieszkań oraz przechowywania przedmiotów, co od dawna było jedną z częściej zgłaszanych próśb społeczności.

Patch 7.5 pojawia się w trakcie trwania dodatku Dawntrail, który początkowo spotkał się z mieszanymi reakcjami. Z czasem jednak produkcja zaczęła odzyskiwać zaufanie graczy, a kolejne aktualizacje pokazują, że Square Enix uważnie słucha opinii społeczności. Po ponad dekadzie od premiery Final Fantasy 14 nadal pozostaje jednym z najważniejszych MMORPG na rynku. Nadchodząca aktualizacja tylko potwierdza, że twórcy nie zamierzają zwalniać tempa.

Źródło:https://www.eurogamer.net/final-fantasy-14-trail-to-the-heavens-new-story-quests-raids-job

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




