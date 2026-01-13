Od teraz, przez kilka dni, gra w Diablo 4 stanie się wyjątkowo opłacalna

Trwający właśnie 11. sezon Diablo 4 otrzymał nową aktualizację. W związku z tym do gry powróciło także Błogosławieństwo Matki – premia, która zwiększa zdobywane doświadczenie i złoto. Jak informuje Blizzard, aktywność, która czyni rozgrywkę wyjątkowo opłacalną, potrwa do 20 stycznia, zachęcając graczy do eksploracji świata Sanktuarium.

Do Diablo 4 wraca (na kilka dni) Błogosławieństwo Matki

Błogosławieństwo Matki w Diablo 4 było wykorzystywane w poprzednich sezonach kilkukrotnie, zawsze jako tymczasowa premia do doświadczenia i złota. W sezonie 11 powraca ponownie. Premia oferuje graczom przyspieszenie zdobywania doświadczenia o 35% oraz zwiększenie ilości złota o 50%. Blizzard podkreśla, że jest to premia mnożników, co sprawia, że rozgrywka staje się jeszcze bardziej opłacalna i satysfakcjonująca.