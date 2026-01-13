Zaloguj się lub Zarejestruj

Od teraz, przez kilka dni, gra w Diablo 4 stanie się wyjątkowo opłacalna

Jakub Piwoński
2026/01/13 17:45
Do 20 stycznia aktywne będzie Błogosławieństwo Matki – doświadczenie zdobędziecie szybciej, a złoto w większej ilości.

Trwający właśnie 11. sezon Diablo 4 otrzymał nową aktualizację. W związku z tym do gry powróciło także Błogosławieństwo Matki – premia, która zwiększa zdobywane doświadczenie i złoto. Jak informuje Blizzard, aktywność, która czyni rozgrywkę wyjątkowo opłacalną, potrwa do 20 stycznia, zachęcając graczy do eksploracji świata Sanktuarium.

Do Diablo 4 wraca (na kilka dni) Błogosławieństwo Matki

Błogosławieństwo Matki w Diablo 4 było wykorzystywane w poprzednich sezonach kilkukrotnie, zawsze jako tymczasowa premia do doświadczenia i złota. W sezonie 11 powraca ponownie. Premia oferuje graczom przyspieszenie zdobywania doświadczenia o 35% oraz zwiększenie ilości złota o 50%. Blizzard podkreśla, że jest to premia mnożników, co sprawia, że rozgrywka staje się jeszcze bardziej opłacalna i satysfakcjonująca.

Z pewnością wprowadzone bonusu jeszcze bardziej zwiększą aktywność w sezonie 11, który do tej pory jest oceniany przez graczy bardzo pozytywnie. Sezonowe wyzwania skupiają się na walce z przedwiecznymi – Dubielem, Andariel, Azmodanem i Belialem, oferując wymagające i emocjonujące starcia. Warto dodać, że do gry dołączyła też nowa klasa postaci – Paladyn, ale jest on dostępny tylko dla tych graczy, którzy zamówili nowe DLC przedpremierowo.

Po zakończeniu 11. sezonu Blizzard uruchomi sezon 12, który najpewniej rozpocznie się w marcu. Będzie on wprowadzeniem do długo wyczekiwanego dodatku Lord of Hatred i konfrontacji z Mefisto, zapowiadając kolejną porcję wyzwań i atrakcji dla fanów Diablo 4.

News
Blizzard
Blizzard Entertainment
Diablo 4
Diablo 4: Lord of Hatred
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




