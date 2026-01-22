Pudełkowe wydanie Diablo 4 na Xbox Series X i Xbox One taniej aż o 205,99 zł

W sklepie RTV Euro AGD pojawiła się dobra okazja na zakup Diablo 4 w fizycznym wydaniu. Gra przeznaczona na konsole Xbox Series X oraz Xbox One dostępna jest teraz w promocyjnej cenie. Zainteresowani mogą zaoszczędzić aż 205,99 zł.

Diablo 4 w promocji. Pudełkowe wydanie na Xbox Series X i Xbox One

Sklep RTV Euro AGD przygotował atrakcyjną ofertę dla miłośników serii Diablo. Czwarta odsłona cyklu dostępna jest teraz w promocyjnej cenie w pudełkowym wydaniu. Za grę przeznaczoną na Xbox Series X i Xbox One zapłacimy teraz 99 zł.