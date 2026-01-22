Pudełkowe wydanie Diablo 4 na Xbox Series X i Xbox One taniej aż o 205,99 zł

W sklepie RTV Euro AGD pojawiła się dobra okazja na zakup Diablo 4 w fizycznym wydaniu. Gra przeznaczona na konsole Xbox Series X oraz Xbox One dostępna jest teraz w promocyjnej cenie. Zainteresowani mogą zaoszczędzić aż 205,99 zł.
Diablo 4 w promocji. Pudełkowe wydanie na Xbox Series X i Xbox One
Sklep RTV Euro AGD przygotował atrakcyjną ofertę dla miłośników serii Diablo. Czwarta odsłona cyklu dostępna jest teraz w promocyjnej cenie w pudełkowym wydaniu. Za grę przeznaczoną na Xbox Series X i Xbox One zapłacimy teraz 99 zł.
- Diablo 4 (Xbox Series X, Xbox One) – 99 zł (zamiast 304,99 zł)
Jeśli jesteś fanem gier z gatunku hack’n’slash, to gra Diablo IV z pewnością cię nie zawiedzie. W tej części kultowego tytułu akcja dzieje się w otwartym świecie. Tereny krainy zwanej Sanktuarium zostały opanowane przez mroczne siły, którym przewodzi Lilith. Odnajdziesz w sobie odwagę i stawisz im czoła?
- Nie daj się pokonać hordom demonów podczas przemierzania terenów Sanktuarium
- Stwórz postać z dbałością o każdy szczegół jej wyglądu – od fryzury aż po tatuaże czy kolczyki
- Uzupełniaj ekwipunek, zbieraj przedmioty i kolekcjonuj łupy, które wykorzystasz na wiele sposobów
- Pracuj nad umiejętnościami postaci i stale je rozwijaj, wybierając różne obszary działań
- Na wysokich poziomach gry korzystaj z tablic poziomów mistrzowskich i nie przestawaj budować postaci
- Akcja rozgrywa się w otwartym świecie, więc to od ciebie zależy, jaką drogę obierzesz
