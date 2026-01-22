Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe wydanie Diablo 4 na Xbox Series X i Xbox One taniej aż o 205,99 zł

Patrycja Pietrowska
2026/01/22 11:40
0
0

Fizyczna wersja Diablo 4 na konsole Xbox w promocyjnej cenie.

W sklepie RTV Euro AGD pojawiła się dobra okazja na zakup Diablo 4 w fizycznym wydaniu. Gra przeznaczona na konsole Xbox Series X oraz Xbox One dostępna jest teraz w promocyjnej cenie. Zainteresowani mogą zaoszczędzić aż 205,99 zł.

Diablo 4 – Xbox Series X i Xbox One
Diablo 4 – Xbox Series X i Xbox One

Diablo 4 w promocji. Pudełkowe wydanie na Xbox Series X i Xbox One

Sklep RTV Euro AGD przygotował atrakcyjną ofertę dla miłośników serii Diablo. Czwarta odsłona cyklu dostępna jest teraz w promocyjnej cenie w pudełkowym wydaniu. Za grę przeznaczoną na Xbox Series X i Xbox One zapłacimy teraz 99 zł.
Jeśli jesteś fanem gier z gatunku hack’n’slash, to gra Diablo IV z pewnością cię nie zawiedzie. W tej części kultowego tytułu akcja dzieje się w otwartym świecie. Tereny krainy zwanej Sanktuarium zostały opanowane przez mroczne siły, którym przewodzi Lilith. Odnajdziesz w sobie odwagę i stawisz im czoła?
  • Nie daj się pokonać hordom demonów podczas przemierzania terenów Sanktuarium
  • Stwórz postać z dbałością o każdy szczegół jej wyglądu – od fryzury aż po tatuaże czy kolczyki
  • Uzupełniaj ekwipunek, zbieraj przedmioty i kolekcjonuj łupy, które wykorzystasz na wiele sposobów
  • Pracuj nad umiejętnościami postaci i stale je rozwijaj, wybierając różne obszary działań
  • Na wysokich poziomach gry korzystaj z tablic poziomów mistrzowskich i nie przestawaj budować postaci
  • Akcja rozgrywa się w otwartym świecie, więc to od ciebie zależy, jaką drogę obierzesz

GramTV przedstawia:

Tagi:

Xbox One
promocja
oferta
promocje
wydanie fizyczne
okazja
Diablo IV
Diablo 4
Xbox Series X
wydanie pudełkowe
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112