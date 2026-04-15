Diablo 4 na Nintendo Switch? Nowa poszlaka pojawiła się tuż przed premierą dodatku

Z drugiej strony warto podejść do całej sprawy ze sporą rezerwą, bo niewykluczone, że mamy po prostu do czynienia z jakimś błędem lub też zwykłym wykorzystaniem placeholdera. Skąd ten sceptycyzm? Przede wszystkim dlatego, że Indonesia Game Rating System słowem nie wspomina o wydaniach Diablo 4: Lord of Hatre na PlayStation 4 oraz Xbox One, chociaż na te konsole rozszerzenie również trafi. Co więcej, opis IGRS wyraźnie wskazuje na pierwszego Switcha, co w związku z wyraźną przewagą technologiczną Nintendo Switch 2 oraz faktem, że japoński gigant stara się ściągnąć na najnowszą platformę jak najwięcej gier third-party, wydaje się wręcz nieprawdopodobne.

Premiera dodatku Lord of Hatred do Diablo 4 nastąpi już 28 kwietnia 2026 roku. Będzie to drugie płatne rozszerzenie do produkcji stanowiącej połączenie RPG-a oraz hack'n'slasha. Pierwsze, Vessel of Hatred, wydano jeszcze w październiku 2024 roku i od tego czasu gracze aż do teraz musieli czekać na tak znaczący zastrzyk nowej zawartości do D4.