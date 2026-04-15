Diablo 4 na Nintendo Switch? Nowa poszlaka pojawiła się tuż przed premierą dodatku

Maciej Petryszyn
2026/04/15 14:15
Gracze Diablo 4 mogą zacierać ręce, bo przecież wielkimi krokami zbliża się nowy dodatek. Dodatek, z którym wiąże się jednak ciekawa poszlaka.

Czyżbyśmy byli blisko premiery czwartej odsłony demonicznego cyklu Blizzarda na nowej platformie? Wiele na to wskazuje.

Dodatek do Diablo 4 z klasyfikacją wiekową na Nintendo Switch

Okazuje się, że Diablo 4: Lord of Hatred zostało ocenione przez Indonesia Game Rating System. Nie byłoby w tym fakcie nic zaskakującego – wszak mowa o podmiocie zajmującym się przyznawaniem grom klasyfikacji wiekowych. Wszystko rozbija się jednak o to, że w przypadku IGRS mowa o ocenie Lord of Hatred w wersji na Nintendo Switch. To o tyle ciekawe, że podstawowa wersja D4 nigdy się na konsoli Japończyków nie ukazała. Ewentualne przyznanie oceny przez Indonezyjczyków może być zatem poszlaką np. w kwestii szykowania takiego portu i to od razu wraz z dodatkami. Nie były to pierwszy raz, bo przecież na NS z powodzeniem możemy zagrać w Diablo 2: Resurrected czy też Diablo 3.

Z drugiej strony warto podejść do całej sprawy ze sporą rezerwą, bo niewykluczone, że mamy po prostu do czynienia z jakimś błędem lub też zwykłym wykorzystaniem placeholdera. Skąd ten sceptycyzm? Przede wszystkim dlatego, że Indonesia Game Rating System słowem nie wspomina o wydaniach Diablo 4: Lord of Hatre na PlayStation 4 oraz Xbox One, chociaż na te konsole rozszerzenie również trafi. Co więcej, opis IGRS wyraźnie wskazuje na pierwszego Switcha, co w związku z wyraźną przewagą technologiczną Nintendo Switch 2 oraz faktem, że japoński gigant stara się ściągnąć na najnowszą platformę jak najwięcej gier third-party, wydaje się wręcz nieprawdopodobne.

Premiera dodatku Lord of Hatred do Diablo 4 nastąpi już 28 kwietnia 2026 roku. Będzie to drugie płatne rozszerzenie do produkcji stanowiącej połączenie RPG-a oraz hack'n'slasha. Pierwsze, Vessel of Hatred, wydano jeszcze w październiku 2024 roku i od tego czasu gracze aż do teraz musieli czekać na tak znaczący zastrzyk nowej zawartości do D4.

Źródło:https://gamerant.com/diablo-4-nintendo-switch-port-rating/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

