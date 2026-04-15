Diablo 4 na Nintendo Switch? Nowa poszlaka pojawiła się tuż przed premierą dodatku

Czyżbyśmy byli blisko premiery czwartej odsłony demonicznego cyklu Blizzarda na nowej platformie? Wiele na to wskazuje.
Dodatek do Diablo 4 z klasyfikacją wiekową na Nintendo Switch
Okazuje się, że Diablo 4: Lord of Hatred zostało ocenione przez Indonesia Game Rating System. Nie byłoby w tym fakcie nic zaskakującego – wszak mowa o podmiocie zajmującym się przyznawaniem grom klasyfikacji wiekowych. Wszystko rozbija się jednak o to, że w przypadku IGRS mowa o ocenie Lord of Hatred w wersji na Nintendo Switch. To o tyle ciekawe, że podstawowa wersja D4 nigdy się na konsoli Japończyków nie ukazała. Ewentualne przyznanie oceny przez Indonezyjczyków może być zatem poszlaką np. w kwestii szykowania takiego portu i to od razu wraz z dodatkami. Nie były to pierwszy raz, bo przecież na NS z powodzeniem możemy zagrać w Diablo 2: Resurrected czy też Diablo 3.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!