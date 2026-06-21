Diablo 4 ma nowego króla. Po miesiącach narzekań ta klasa niespodziewanie zdominowała grę

Sezon 13 dobiega końca, a gracze nie mają już większych wątpliwości. Ta jedna klasa okazała się największym zwycięzcą ostatnich zmian w Diablo 4.

Do zakończenia 13. sezonu Diablo 4 pozostało już niewiele czasu. Sezon Lord of Hatred zakończy się 30 czerwca, a ponieważ Blizzard nie planuje już większych zmian balansujących, można z dużą pewnością wskazać klasę, która zdominowała obecną metę. Co ciekawe, nie jest nią nowy Czarnoksiężnik, którego debiut był jedną z największych atrakcji rozszerzenia, ani też nieco wcześniej dodany Paladyn. Zamiast tego na szczycie znalazł się Łotr. Łotr najlepszą postacią w Diablo 4 w sezonie 13. Na nieoficjalnych rankingach aktywności Otchłań, uznawanej za jeden z najważniejszych sprawdzianów siły postaci w endgame, to właśnie gracze operujący Łotrem osiągają najlepsze wyniki. Najszybsze odnotowane przejście najwyższego poziomu trudności, zajęło zaledwie 1 minutę i 19 sekund.

To spore zaskoczenie, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu społeczność regularnie domagała się wzmocnienia tej klasy. Wielu graczy uważało, że Łotr odstaje od konkurencji. Efekt? Blizzard najwyraźniej wsłuchał się w te głosy. Outsider stał się nowym liderem mety.

GramTV przedstawia:

Równie interesująco wygląda sytuacja Paladyna. Jeszcze w sezonach 11 i 12 był uznawany za jedną z najmocniejszych klas w grze. Tymczasem w sezonie 13 zanotował spektakularny spadek formy. To jedyna klasa, która nie zdołała odnotować ukończenia Otchłani na poziomie 150. Dla fanów Łotra obecny sezon jest wyjątkowy również z innego powodu. Według danych społecznościowych to pierwszy raz w historii Diablo 4, gdy Łotr zakończy sezon jako bezdyskusyjnie najlepsza klasa pod względem wyników osiąganych w endgame. Warto przy tym pamiętać, że sezon 13 należał do najpopularniejszych od dłuższego czasu. Choć nie wprowadził własnej mechaniki sezonowej, jego siłą napędową było rozszerzenie Lord of Hatred, które przyniosło ogromną liczbę zmian i nowej zawartości. Teraz uwaga graczy kieruje się już ku sezonowi 14.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









