Diablo inspiruje nowy sprzęt – powstaje wyjątkowe biurko dla graczy

Już mniej niż dwa tygodnie dzielą nas od premiery nowego rozszerzenia do Diablo 4. To idealny moment, by się przygotować.

Z propozycją takiego sprzętu wyszło Secretlab. Singapurska firma to znany producent mebli gamingowych, który teraz postanowił wprowadzić na rynek pierwsze biurko inspirowane właśnie legendarną serią Diablo od Blizzarda. Tym sposobem powstało Secretlab MAGNUS Pro Diablo Edition . To według zapewnień samych twórców ma “odtwarzać piekielną historię uniwersum Diablo”.

Biurko Secretlab MAGNUS Pro Diablo Edition sprzedawane jest w stawie ze specjalną matą, Secretlab Magpad Desk Mat Diablo Edition. A co jest w niej specjalnego? Jest ona bowiem stylizowana na ogromny arkusz pergaminu, na którym znalazły się liczne demoniczne pieczęcie oraz oczywiście logo samego Diablo. Co istotne, matę tę możemy magnetycznie przyczepić do blatu – i to nie tylko do Diablo Edition, ale do każdego kompatybilnego modelu Magnus. Magpad Desk Mat zapewnia przy tym dodatkową ochronę blatu, ale może zostać też wymienione w wybranym przez nas momencie na np. inny wzór, gdyby ten nam się znudził.

Trzeba też pamiętać, że inspirowane Diablo biurko, poza wyjątkowym designem nawiązującym do słynnej produkcji Blizzarda, ma też wszystkie zalety modelu Magnus Pro. W praktyce oznacza to, że Secretlab MAGNUS Pro Diablo Edition wyposażono np. w specjalny system zarządzania kablami, dwa silniki do regulacji wysokości blatu oraz zintegrowaną listwę zasilającą. A skoro o tym mowa – firma stworzyła też pakiet Secretlab Cable Management Bundle Diablo Edition. W jego skład wchodzą sprzedawane oddzielnie akcesoria, które w kwestii wyglądu będą pasować do diablowej stylistyki.

Ważna w tym wszystkim jest oczywiście cena. Tej jeszcze nie ogłoszono, aczkolwiek warto mieć na uwadze, że standardowe Magnus Pro wyceniane jest na około 3150 zł. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z wersją dedykowaną, stworzoną specjalnie o konkretnych odbiorach konkretnej produkcji, można więc spokojnie założyć, iż będzie drożej. Ale czy warto? Według serwisu TechRadar Gaming mamy tutaj do czynienia z naprawdę dobrym biurkiem.

To wszystko w momencie, gdy wielkimi krokami zbliża się Diablo 4: Lord of Hatred, drugie duże rozszerzenie do Diablo 4. Jego premiera już 28 kwietnia 2026 roku na komputerach osobistych oraz dwóch generacjach PlayStation oraz Xboxa, a może nawet na Nintendo Switch?