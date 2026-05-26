Największy konkurent Diablo 4 z nowym rozszerzeniem. W Path of Exile 2 zagrasz za darmo

Jakub Piwoński
2026/05/26 11:30
Path of Exile 2 pozostaje jedną z najpopularniejszych gier wśród fanów RPG akcji. Produkcja wciąż znajduje się we wczesnym dostępie, ale twórcy już szykują grunt pod premierę pełnej wersji 1.0.

Path of Exile 2 od miesięcy uchodzi za najpoważniejszego rywala Diablo 4. Gra studia Grinding Gear Games przyciąga przede wszystkim bardziej hardkorowych fanów gatunku hack’n’slash, którzy szukają rozbudowanego rozwoju postaci i ogromnej liczby mechanik. Choć Path of Exile 2 nadal działa w formule wczesnego dostępu, twórcy zapowiadają, że jeszcze w tym roku gra ma doczekać się wersji 1.0. Tymczasem studio postanowiło jeszcze mocniej rozkręcić zainteresowanie produkcją.

Return of the Ancients
Path of Exile 2 za darmo… ale tylko przez chwilę

Wraz z premierą dużej aktualizacji Return of the Ancients zorganizowany zostanie darmowy weekend. Od 29 maja do 1 czerwca wszyscy chętni będą mogli bezpłatnie sprawdzić grę. To jednak dopiero początek promocji. Od 29 maja do 12 czerwca obowiązywać będzie również 50-procentowa przecena na pakiet Early Access Supporter Pack. Zamiast około 124 zł gracze zapłacą około 62 zł. Pakiet zapewnia stały dostęp do gry, oraz 150 punktów do wykorzystania w sklepie z przedmiotami kosmetycznymi.

Twórcy przygotowali też dodatkowe nagrody dla osób, które zdecydują się sprawdzić Path of Exile 2 podczas darmowego weekendu. Za ukończenie dwóch wyzwań w pierwszym akcie gracze otrzymają limitowane kosmetyczne przedmioty: Ezomyte Rune Scars Character Skin, oraz efekt portalu Candlemass Portal Effect.

I choć mowa wyłącznie o kosmetyce, w społeczności Path of Exile takie nagrody potrafią wzbudzać spore zainteresowanie. Zwłaszcza że sklep gry słynie z bardzo drogich skórek i efektów wizualnych. Cała akcja wygląda też jak kolejny etap przygotowań do pełnej premiery Path of Exile 2. Grinding Gear Games najwyraźniej chce jeszcze bardziej poszerzyć bazę graczy przed debiutem wersji 1.0. A patrząc na popularność gry i coraz większe zmęczenie części fanów Diablo 4, studio może trafić na wyjątkowo podatny grunt.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:27

Kiedy wyszło Diablo 4, gra okazała się przeciętna. W efekcie dużo graczy poszło lub wróciło grać w Poe. Niestety brak realnej konkurencji ze strony Diablo spowodował, że GGG się rozleniwiło, zapewne na zasadzie "i tak będą grać, nie mają alternatywy". 

Parę miesięcy temu główny dev Poe2 mówił, że na premierę nie będzie wszystkich class ascendancy. Miesiąc temu wyszedł nowy dodatek do Diablo 4 i okazał się bardzo dobry. Ilość graczy po miesiącu gry jest podobna do tego, jaka jest po dwóch tygodniach w czasie nowego sezonu Poe lub D4 przed dodatkiem. Czyli jest dobrze.

Najnowsze wiadomości odnośnie Poe2 są takie, że jednak klasy ascendancy będą dostępne premierę. Czyli jedna się uda. 

Jak wielokrotnie powtarzam (wiem, że Ameryki nie odkryłem) nic pomaga bardziej, niż dobra konkurencja. W efekcie czego gry są lepsze, a gracze dostają więcej zawartości.

Oby premiera Poe2 okazała się podobnym sukcesem, co Lord of Hatred do D4. 




