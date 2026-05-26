Największy konkurent Diablo 4 z nowym rozszerzeniem. W Path of Exile 2 zagrasz za darmo

Path of Exile 2 pozostaje jedną z najpopularniejszych gier wśród fanów RPG akcji. Produkcja wciąż znajduje się we wczesnym dostępie, ale twórcy już szykują grunt pod premierę pełnej wersji 1.0.

Path of Exile 2 od miesięcy uchodzi za najpoważniejszego rywala Diablo 4. Gra studia Grinding Gear Games przyciąga przede wszystkim bardziej hardkorowych fanów gatunku hack’n’slash, którzy szukają rozbudowanego rozwoju postaci i ogromnej liczby mechanik. Choć Path of Exile 2 nadal działa w formule wczesnego dostępu, twórcy zapowiadają, że jeszcze w tym roku gra ma doczekać się wersji 1.0. Tymczasem studio postanowiło jeszcze mocniej rozkręcić zainteresowanie produkcją.

Path of Exile 2 za darmo… ale tylko przez chwilę

Wraz z premierą dużej aktualizacji Return of the Ancients zorganizowany zostanie darmowy weekend. Od 29 maja do 1 czerwca wszyscy chętni będą mogli bezpłatnie sprawdzić grę. To jednak dopiero początek promocji. Od 29 maja do 12 czerwca obowiązywać będzie również 50-procentowa przecena na pakiet Early Access Supporter Pack. Zamiast około 124 zł gracze zapłacą około 62 zł. Pakiet zapewnia stały dostęp do gry, oraz 150 punktów do wykorzystania w sklepie z przedmiotami kosmetycznymi.