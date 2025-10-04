Diablo 4 dostaje nową aktualizację – Blizzard poprawia rozgrywkę w Sanktuarium

Niedawno informowaliśmy, że w Diablo 4 sporo się dzieje za sprawą nowego, jubileuszowego sezonu. Teraz Blizzard idzie za ciosem i serwuje graczom aktualizację, wprowadzającą szereg poprawek i usprawnień w Sanktuarium. By grało się lepiej.

Do DIablo 4 wjechał patch 2.4.1 Wersja 68826

Zmiany obejmują różne poprawki błędów i usprawnienia. Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim klas postaci i rozgrywki: