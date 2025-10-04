Zaloguj się lub Zarejestruj

Diablo 4 dostaje nową aktualizację – Blizzard poprawia rozgrywkę w Sanktuarium

Jakub Piwoński
2025/10/04 17:30
0
0

Trwający sezon w Diablo 4 został usprawniony nową aktualizacją.

Niedawno informowaliśmy, że w Diablo 4 sporo się dzieje za sprawą nowego, jubileuszowego sezonu. Teraz Blizzard idzie za ciosem i serwuje graczom aktualizację, wprowadzającą szereg poprawek i usprawnień w Sanktuarium. By grało się lepiej.

Diablo 4
Diablo 4

Do DIablo 4 wjechał patch 2.4.1 Wersja 68826

Zmiany obejmują różne poprawki błędów i usprawnienia. Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim klas postaci i rozgrywki:

  • Wszystkie klasy – Moce Chaosu: modyfikacja efektu Osaczonej Bestii, która teraz przywraca 40% wykorzystanych zasobów, kosztem 0,2% maksymalnego zdrowia przy każdym użyciu zasobów.
  • Łotrzy: zwiększono obrażenia z Nasycenia oraz premii z Ciosu Ucieczkowego, a Twórczyni Sierot zadaje teraz jeszcze większe obrażenia.
  • Barbarzyńcy: wydłużono czas działania krwawienia, zwiększono maksymalne zdrowie i premie do zadawanych obrażeń.
  • Czarodzieje: Roziskrzona Energia nie jest już zbierana ponad limit, co zapobiega nadmiernemu kumulowaniu ładunków przy dużej szybkości ataku.

GramTV przedstawia:

Blizzard wprowadził także zmiany w zachowaniu Piekielnych Hord – Wieże Dusz mają teraz większy zasięg, a potwory częściej urządzą zasadzki. Ponadto doprecyzowano postępy sezonowe w celu uniknięcia niejasności, a wiele błędów związanych z umiejętnościami i interakcjami klas zostało naprawionych.

Dodatkowo usprawniono interfejs użytkownika, stabilność, oprawę graficzną oraz wydajność gry na wszystkich platformach. Pełne informacje o aktualizacji można znaleźć na stronie Blizzarda.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24222917/informacje-o-aktualizacji-gry-diablo-iv

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


