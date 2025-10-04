Diablo 4 dostaje nową aktualizację – Blizzard poprawia rozgrywkę w Sanktuarium

Niedawno informowaliśmy, że w Diablo 4 sporo się dzieje za sprawą nowego, jubileuszowego sezonu. Teraz Blizzard idzie za ciosem i serwuje graczom aktualizację, wprowadzającą szereg poprawek i usprawnień w Sanktuarium. By grało się lepiej.
Do DIablo 4 wjechał patch 2.4.1 Wersja 68826
Zmiany obejmują różne poprawki błędów i usprawnienia. Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim klas postaci i rozgrywki:
- Wszystkie klasy – Moce Chaosu: modyfikacja efektu Osaczonej Bestii, która teraz przywraca 40% wykorzystanych zasobów, kosztem 0,2% maksymalnego zdrowia przy każdym użyciu zasobów.
- Łotrzy: zwiększono obrażenia z Nasycenia oraz premii z Ciosu Ucieczkowego, a Twórczyni Sierot zadaje teraz jeszcze większe obrażenia.
- Barbarzyńcy: wydłużono czas działania krwawienia, zwiększono maksymalne zdrowie i premie do zadawanych obrażeń.
- Czarodzieje: Roziskrzona Energia nie jest już zbierana ponad limit, co zapobiega nadmiernemu kumulowaniu ładunków przy dużej szybkości ataku.
