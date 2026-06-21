Diablo 4 coraz bliżej Nintendo Switch 2? Nowe poszlaki wskazują na ruch Blizzarda

W sieci pojawiły się kolejne ślady sugerujące, że jeden z największych hitów Blizzarda może wkrótce trafić na najnowszą konsolę Nintendo.

Od miesięcy pojawiają się spekulacje dotyczące debiutu Diablo 4 na platformach Nintendo. Teraz fani otrzymali kolejny powód do optymizmu. Jak zauważyły zagraniczne media, w dokumentach tajwańskiego systemu klasyfikacji treści cyfrowych pojawił się wpis dotyczący wersji Diablo 4: Lord of Hatred przeznaczonej na Nintendo Switch 2. Co prawda rejestracja miała miejsce jeszcze pod koniec kwietnia, jednak dopiero teraz zwrócono na nią uwagę.

Diablo 4 trafi na Nintendo Switch 2?

To już drugi przypadek w ostatnich miesiącach, gdy gra Blizzarda pojawia się w dokumentach związanych z platformami Nintendo. Wcześniej podobna klasyfikacja została odnaleziona dla pierwszego Switcha, co również wywołało falę spekulacji. W praktyce znacznie bardziej prawdopodobny wydaje się jednak debiut na Nintendo Switch 2. Nowszy sprzęt dysponuje zdecydowanie większą mocą obliczeniową, co powinno znacząco ułatwić przeniesienie wymagającego RPG akcji od Blizzarda.