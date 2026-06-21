Diablo 4 coraz bliżej Nintendo Switch 2? Nowe poszlaki wskazują na ruch Blizzarda

To już drugi przypadek w ostatnich miesiącach, gdy gra Blizzarda pojawia się w dokumentach związanych z platformami Nintendo. Wcześniej podobna klasyfikacja została odnaleziona dla pierwszego Switcha, co również wywołało falę spekulacji. W praktyce znacznie bardziej prawdopodobny wydaje się jednak debiut na Nintendo Switch 2. Nowszy sprzęt dysponuje zdecydowanie większą mocą obliczeniową, co powinno znacząco ułatwić przeniesienie wymagającego RPG akcji od Blizzarda.
Dodatkowo temat nie pojawia się po raz pierwszy także ze strony samego studia. Jeszcze przed odejściem z Blizzarda Rod Fergusson, wieloletni szef marki Diablo, przyznał, że wersja na Nintendo Switch 2 jest czymś, czemu firma z pewnością mogłaby się przyjrzeć. Oczywiście sama klasyfikacja ratingowa nie stanowi jeszcze oficjalnego potwierdzenia. Zdarzało się już, że gry pojawiały się w podobnych bazach i ostatecznie nie trafiały na wskazane platformy.
GramTV przedstawia:
Mimo wszystko trudno ignorować fakt, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy pojawiły się już dwa niezależne ślady łączące Diablo 4 z konsolami Nintendo. A to sprawia, że ewentualna zapowiedź wersji na Switcha 2 wydaje się dziś znacznie bardziej prawdopodobna niż jeszcze na początku roku. Jeżeli doniesienia się potwierdzą, Blizzard może powtórzyć scenariusz znany z Diablo 3, które przez lata cieszyło się dużą popularnością na pierwszym Nintendo Switchu i było często wskazywane jako jeden z najlepszych przykładów udanego portu dużej gry AAA na hybrydową konsolę Nintendo. Tymczasem przeczytajcie o innym, głośnym porcie na Switch 2 ostatnich tygodni.
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