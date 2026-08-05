Diablo 4 na Switchu 2 już w przyszłym miesiącu?

Wygląda zresztą na to, że premiera portu już niedługo. Konkretnie – w przyszłym miesiącu.

Diablo 4 już za chwilę trafi na Switcha 2?

Już niedługo możliwość gry w Diablo 4 mają otrzymać posiadacze Nintendo Switch 2. O istnieniu tej wersji plotkuje się od dawna, teraz jednak znany insider, billbil-kun, podał termin, kiedy tytuł ten miałby mieć swoją premierę. Według jego źródeł, hack and slash od Blizzarda zadebiutuje na handheldzie Nintendo 15 lub też 18 września, a więc za niewiele ponad miesiąc. Sam tytuł ma zostać wydany w wersji fizycznej, aczkolwiek w środku znajdziemy nie kartridż z grą, a jedynie kartkę z kodem do aktywacji w Ninendo eShopie. Całość ma podobno kosztować 69,99 dolarów, chociaż nie wiadomo, czy w pakiecie otrzymamy któryś z dodatków.