Diablo 4 na Switchu 2 już w przyszłym miesiącu?

Od pewnego czasu coraz więcej mówi się o potencjalnej premierze Diablo 4 na nowej platformie. Platformie przenośnej.
Wygląda zresztą na to, że premiera portu już niedługo. Konkretnie – w przyszłym miesiącu.
Diablo 4 już za chwilę trafi na Switcha 2?
Już niedługo możliwość gry w Diablo 4 mają otrzymać posiadacze Nintendo Switch 2. O istnieniu tej wersji plotkuje się od dawna, teraz jednak znany insider, billbil-kun, podał termin, kiedy tytuł ten miałby mieć swoją premierę. Według jego źródeł, hack and slash od Blizzarda zadebiutuje na handheldzie Nintendo 15 lub też 18 września, a więc za niewiele ponad miesiąc. Sam tytuł ma zostać wydany w wersji fizycznej, aczkolwiek w środku znajdziemy nie kartridż z grą, a jedynie kartkę z kodem do aktywacji w Ninendo eShopie. Całość ma podobno kosztować 69,99 dolarów, chociaż nie wiadomo, czy w pakiecie otrzymamy któryś z dodatków.
Jednocześnie billbil-kun wspomina, że oficjalnej zapowiedzi możemy spodziewać się na nadchodzącym Gamescomie:
Taki port na tak wyczekiwanej platformie zasługuje na odpowiednią oprawę. Gamescom 2026 odbędzie się w dniach 26-30 sierpnia w Kolonii, a XBOX potwierdził już swoją obecność na miejscu z własnym stoiskiem z okazji 25-lecia marki. To idealna okazja do oficjalnej zapowiedzi wersji na Switcha 2, choć na ten moment nic nie jest jeszcze pewne.
GramTV przedstawia:
Diablo 4 pierwotnie trafiło na rynek 5 czerwca 2023 roku, ukazując się wówczas na komputerach osobistych, XBOX One, XBOX Series X/S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Z biegiem czasu gra doczekała się również dwóch rozszerzeń – Vessel of Hatred z 2024 roku oraz Lord of Hatred z roku 2026. Na koniec warto wspomnieć, że ewentualne pojawienie się D4 na Switchu nie byłoby pierwszym romansem marki z konsolą Nintendo – wcześniej na pierwszą jej wersję trafiły również Diablo 2: Resurrected oraz Diablo 3.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!