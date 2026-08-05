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Diablo 4 na Switchu 2 już w przyszłym miesiącu?

Maciej Petryszyn
2026/08/05 20:00
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Od pewnego czasu coraz więcej mówi się o potencjalnej premierze Diablo 4 na nowej platformie. Platformie przenośnej.

Wygląda zresztą na to, że premiera portu już niedługo. Konkretnie – w przyszłym miesiącu.

Diablo 4
Diablo 4

Diablo 4 już za chwilę trafi na Switcha 2?

Już niedługo możliwość gry w Diablo 4 mają otrzymać posiadacze Nintendo Switch 2. O istnieniu tej wersji plotkuje się od dawna, teraz jednak znany insider, billbil-kun, podał termin, kiedy tytuł ten miałby mieć swoją premierę. Według jego źródeł, hack and slash od Blizzarda zadebiutuje na handheldzie Nintendo 15 lub też 18 września, a więc za niewiele ponad miesiąc. Sam tytuł ma zostać wydany w wersji fizycznej, aczkolwiek w środku znajdziemy nie kartridż z grą, a jedynie kartkę z kodem do aktywacji w Ninendo eShopie. Całość ma podobno kosztować 69,99 dolarów, chociaż nie wiadomo, czy w pakiecie otrzymamy któryś z dodatków.

Jednocześnie billbil-kun wspomina, że oficjalnej zapowiedzi możemy spodziewać się na nadchodzącym Gamescomie:

Taki port na tak wyczekiwanej platformie zasługuje na odpowiednią oprawę. Gamescom 2026 odbędzie się w dniach 26-30 sierpnia w Kolonii, a XBOX potwierdził już swoją obecność na miejscu z własnym stoiskiem z okazji 25-lecia marki. To idealna okazja do oficjalnej zapowiedzi wersji na Switcha 2, choć na ten moment nic nie jest jeszcze pewne.

GramTV przedstawia:

Diablo 4 pierwotnie trafiło na rynek 5 czerwca 2023 roku, ukazując się wówczas na komputerach osobistych, XBOX One, XBOX Series X/S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Z biegiem czasu gra doczekała się również dwóch rozszerzeń – Vessel of Hatred z 2024 roku oraz Lord of Hatred z roku 2026. Na koniec warto wspomnieć, że ewentualne pojawienie się D4 na Switchu nie byłoby pierwszym romansem marki z konsolą Nintendo – wcześniej na pierwszą jej wersję trafiły również Diablo 2: Resurrected oraz Diablo 3.

Źródło:https://insider-gaming.com/diablo-4-nintendo-switch-2-next-month/

Tagi:

News
Nintendo
Blizzard
Blizzard Entertainment
Diablo
Diablo IV
Diablo 4
Switch 2
Nintendo Switch 2
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112