Zaskakująco niskie wymagania sprzętowe dla otwartych beta testów Diablo IV

Przedstawiciele studia Blizzard Entertainment poprowadzili dziś transmisję na żywo , podczas której ujawniono oficjalne wymagania sprzętowe dla wersji beta gry Diablo IV . Co ciekawe, są one zaskakująco niskie – tytuł powinno dać się uruchomić nawet na starszych komputerach, co w dzisiejszych czasach nie jest codziennością. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Diablo IV – wymagania sprzętowe dla otwartej bety

Minimalne wymagania sprzętowe na PC

niskie ustawienia graficzne, 720p, 30 FPS

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy

Windows 10 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i5-2500K lub AMD FX-8100

Intel Core i5-2500K lub AMD FX-8100 KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce GTX 660 lub AMD Radeon R9 280

NVIDIA GeForce GTX 660 lub AMD Radeon R9 280 PAMIĘĆ RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM MIEJSCE NA DYSKU: 45 GB (SSD)

45 GB (SSD) WERSJA DIRECTX: 12

Rekomendowane wymagania sprzętowe na PC

niskie ustawienia graficzne, 720p, 30 FPS

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy

Windows 10 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i5-4670K lub AMD R3-1300X

Intel Core i5-4670K lub AMD R3-1300X KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce GTX 970 lub AMD Radeon RX 370

NVIDIA GeForce GTX 970 lub AMD Radeon RX 370 PAMIĘĆ RAM: 16 GB RAM

16 GB RAM MIEJSCE NA DYSKU: 45 GB (SSD)

45 GB (SSD) WERSJA DIRECTX: 12