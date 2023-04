Diablo IV – jeden z twórców ujawnia, co czeka nas na końcu gry

Co ciekawe, zwycięstwo zapewni graczom elementy kosmetyczne i inne bonusy, ale nie przedmioty. To nie łupy mają być najważniejsze:

Chodzi o to, aby móc powiedzieć: “Udało mi się pokonać niezwykle potężnego wroga. To jest mój szczyt, cel, który sobie wyznaczyłem po tym, jak osiągnąłem setny poziom.” Wiesz, to jest ten element, za którym chcemy, by gracze gonili. Są przedmioty kosmetyczne, są inne nagrody, jakie można zdobyć za to starcie; ale nie chodzi tutaj o to, by otrzymać więcej wyposażenia. To trochę tak, jakby to właśnie sprzęt był celem walki z konkretnym przeciwnikiem.