Diablo IV – zapowiedziano kolejne otwarte beta-testy. Znamy szczegóły

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas dzisiejszej transmisji na żywo przedstawiciele studia Blizzard Entertainment ujawnili, że zorganizują drugie otwarte beta-testy Diablo IV . Server Slam – lub Testy na serwerze – potrwa od 12 maja od godziny 21:00 czasu polskiego do 14 maja do godziny 21:00 czasu polskiego. Wówczas, podobnie jak miało to miejsce ostatnim razem, każdy zainteresowany będzie mógł po raz kolejny (lub po raz pierwszy) zagrać za darmo w czwartą część serii Diablo na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Diablo IV – druga otwarta beta zapowiedziana