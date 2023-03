Do sieci wyciekł 36-minutowy gameplay z bety Diablo IV

Już jutro rozpocznie się otwarta beta gry Diablo IV – dla osób, które złożyły zamówienia przedpremierowe. Choć niektórzy gracze obawiają się, jak będzie to wszystko wyglądało, tak zdecydowana większość czeka na to z niecierpliwością i już rozpoczęła pobieranie plików. To czekanie możecie sobie umilić oglądaniem aż 36-minutowego gameplayu, który wyciekł dzisiaj do sieci.

Diablo IV – do sieci wyciekł obszerny gameplay z bety