Diablo 2: Resurrected z nową aktualizacją. Zmiany w Obszarach Grozy i nie tylko

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wczoraj – 15 lutego – o 19:00 czasu polskiego Diablo 2: Resurrected otrzymało aktualizację oznaczoną numerem 2.6. Patch wprowadził m.in. istotne zmiany w Obszarach Grozy, które od teraz dostępne są również w trybie offline. Blizzard przygotował jednak również kilka innych zmian i nowości, które powinny zainteresować fanów wspomnianej produkcji.

Wraz z aktualizacją 2.6 Diablo 2: Resurrected zostało bowiem wzbogacone o osiem nowych słów runicznych w grze rankingowej, a także w trybie offline. Zgodnie z informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie, skupiają się one na wzmacnianiu premii do odporności oraz szybkości ruchu, a także konfiguracjom postaci druida i zabójczyni. Blizzard zadbał również o zmiany w balansie rozgrywki.



Najnowszy patch wprowadza również sporo poprawek związanych nie tylko z samą rozgrywką, ale także ze wspomnianymi Obszarami Grozy, modyfikacjami czy też sterowaniem na kontrolerze. Pełną listę zmian wprowadzonych do Diablo 2: Resurrected wraz z aktualizacją 2.6 znajdziecie pod tym adresem.



Warto także przypomnieć, że już dziś w Ameryce Północnej rozpocznie się trzeci sezon rankingowy Diablo 2: Resurrected. Gracze z Europy – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – będą musieli poczekać nieco dłużej, ponieważ na naszym kontynencie wspomniany sezon ruszy jutro – 17 lutego – o 2:00 czasu polskiego.



Diablo 2: Resurrected dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Diablo 2 Resurrected – recenzja. Remaster ostatniej szansy.