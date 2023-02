Data premiery aktualizacji 2.6 do Diablo II: Resurrected. Obszerna lista zmian

Jeszcze w styczniu Blizzard ujawnił nowe szczegóły dotyczące nadchodzącego patcha 2.6 do Diablo II: Resurrected. Firma gotowa jest już na premierę aktualizacji i w obszernym poście na stronie ujawnili, że gracze pobiorą update 15 lutego o godzinie 19:00 czasu polskiego. Ogłoszono także, że dzień później, tj. 16 lutego, rozpocznie się trzeci sezon rankingowy (Europa poczeka na start do 17 lutego do godziny 2:00 czasu polskiego).

Diablo II: Resurrected – data premiery aktualizacji 2.6

Jedną z największych nowości w aktualizacji będzie wprowadzenie ośmiu nowych słów runicznych w grze rankingowej oraz w trybie offline. Blizzard chce urozmaicić rywalizację, tworząc możliwość opracowywania nowych strategii w trakcie zdobywania 99 poziomu. Nowe słowa runiczne skupiają się na wzmacnianiu premii do odporności, a także szybkości ruchu oraz konfiguracjom postaci druida i zabójczyni.