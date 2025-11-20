Dexter: Zmartwychwstanie – wiemy, kto będzie złoczyńcą w 2. sezonie. Fani będą zachwyceni

Spekulowano, że scenarzyści mogą wybrać tę ścieżkę. I tak się stanie.

Jedną z największych sił marki Dexter zawsze byli antagoniści. Wystarczy przypomnieć kultowego Zabójcę Trójcy z czwartego sezonu, granego przez Johna Lithgowa. To właśnie dobrze napisany przeciwnik potrafi wynieść serię na wyższy poziom – i wygląda na to, że twórcy chcą powtórzyć ten efekt. Nowojorski Rozpruwacz wchodzi do gry Drugi sezon Dextera: Zmartwychwstanie oficjalnie wprowadzi złoczyńcę, o którego fani dopytywali od początku – Nowojorskiego Rozpruwacza. Postać, która przewijała się w tle wydarzeń 1. sezonu, wreszcie wyjdzie z cienia.

W 1. sezonie Zmartwychwstania widzowie snuli niezliczone teorie na temat tożsamości brutalnego Rozpruwacza. Ostatecznie okazało się, że sprawcą jest nieznany wcześniej Don Framt – postać, której twarzy nawet nie zobaczyliśmy. Teraz ma się to zmienić.

Clyde Phillips, showrunner serialu, potwierdził w podcaście Dark Passengers, że Rozpruwacz pojawi się w 2. sezonie. Twórcy przyznają, że nie planowali rozwijać tej postaci, ale ogromne zainteresowanie widzów sprawiło, że zmienili kurs. W efekcie złoczyńca ma odegrać większą rolę w nadchodzących odcinkach. Nie wiadomo jednak, czy będzie głównym antagonistą sezonu. Możliwe, że trafi pod lupę policji i będzie częścią pobocznego wątku – co i tak stawia go na celowniku Dextera, choć bohater nie współpracuje już z organami ścigania, więc jego działania będą bardziej ryzykowne niż kiedyś. Scenariusze drugiego sezonu wciąż powstają, a Phillips zaznacza, że nowa odsłona Zmartwychwstania nie pojawi się latem, jak miało to miejsce w przypadku sezonu pierwszego. Zdjęcia potrwają dłużej, więc najbardziej prawdopodobnym terminem jest jesień przyszłego roku – choć na razie to tylko spekulacje. Przeczytaj recenzję Dexter: Zmartwychwstania

