Zaloguj się lub Zarejestruj

Dexter: Zmartwychwstanie – wiemy, kto będzie złoczyńcą w 2. sezonie. Fani będą zachwyceni

Jakub Piwoński
2025/11/20 09:40
0
0

Spekulowano, że scenarzyści mogą wybrać tę ścieżkę. I tak się stanie.

Jedną z największych sił marki Dexter zawsze byli antagoniści. Wystarczy przypomnieć kultowego Zabójcę Trójcy z czwartego sezonu, granego przez Johna Lithgowa. To właśnie dobrze napisany przeciwnik potrafi wynieść serię na wyższy poziom – i wygląda na to, że twórcy chcą powtórzyć ten efekt.

Dexter: Zmartwychwstanie – wiemy, kto będzie złoczyńcą w 2. sezonie. Fani będą zachwyceni

Nowojorski Rozpruwacz wchodzi do gry

Drugi sezon Dextera: Zmartwychwstanie oficjalnie wprowadzi złoczyńcę, o którego fani dopytywali od początku – Nowojorskiego Rozpruwacza. Postać, która przewijała się w tle wydarzeń 1. sezonu, wreszcie wyjdzie z cienia.

W 1. sezonie Zmartwychwstania widzowie snuli niezliczone teorie na temat tożsamości brutalnego Rozpruwacza. Ostatecznie okazało się, że sprawcą jest nieznany wcześniej Don Framt – postać, której twarzy nawet nie zobaczyliśmy. Teraz ma się to zmienić.

GramTV przedstawia:

Clyde Phillips, showrunner serialu, potwierdził w podcaście Dark Passengers, że Rozpruwacz pojawi się w 2. sezonie. Twórcy przyznają, że nie planowali rozwijać tej postaci, ale ogromne zainteresowanie widzów sprawiło, że zmienili kurs. W efekcie złoczyńca ma odegrać większą rolę w nadchodzących odcinkach.

Nie wiadomo jednak, czy będzie głównym antagonistą sezonu. Możliwe, że trafi pod lupę policji i będzie częścią pobocznego wątku – co i tak stawia go na celowniku Dextera, choć bohater nie współpracuje już z organami ścigania, więc jego działania będą bardziej ryzykowne niż kiedyś.

Scenariusze drugiego sezonu wciąż powstają, a Phillips zaznacza, że nowa odsłona Zmartwychwstania nie pojawi się latem, jak miało to miejsce w przypadku sezonu pierwszego. Zdjęcia potrwają dłużej, więc najbardziej prawdopodobnym terminem jest jesień przyszłego roku – choć na razie to tylko spekulacje.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/dexter-resurrection-season-2-villain-confirmed-by-showrunner-and-fans-will-be-excited/

Tagi:

Popkultura
serial
Dexter: Zmartwychwstanie
Dexter: Resurrection
Dexter
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112