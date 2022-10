PS5 Pro i ulepszony Xbox Series X w rękach deweloperów – informuje insider

Pod koniec marca w sieci pojawiły się kolejne nieoficjalne informacje dotyczące PlayStation 5 Pro, które zdradzały rzekomą datę premiery sprzętu, a także różnicę względem standardowego PS5. Tymczasem jeden z branżowych insiderów informuje, że devkity ulepszonych wersji PlayStation 5 i Xbox Series X trafiły w ręce pierwszych deweloperów. Niewykluczone więc, że już w przyszłym roku Sony oraz Microsoft przedstawią graczom mocniejsze modele swoich konsol.

PlayStation 5 Pro i ulepszony Xbox Series X w rękach deweloperów. Kiedy premiera?

Autorem powyższych doniesień jest insider posługujący się pseudonimem „Tez2”, który jest znany przede wszystkim z publikowania różnego rodzaju informacji związanych z serią Grand Theft Auto. Zdaniem informatora „większość studiów AAA” powinna otrzymać już dostęp do mocniejszych wersji konsol PlayStation 5 i Xbox Series X lub otrzyma je na początku przyszłego roku. „Tez2” podkreślił, że nie są to spekulacje, a w pełni potwierdzone informacje.



Do powyższych informacji na łamach portalu Insider Gaming odniósł się również Tom Henderson. Znany insider zaznaczył, że wspomniany devkit ulepszonego modelu PlayStation 5 nie jest w żaden sposób powiązany z nową wersją PS5, która ma rzekomo zadebiutować w przyszłym roku i posiadać odłączany napęd.



Henderson zwrócił także uwagę, że nierzadko deweloperzy otrzymują devkity poszczególnych konsol na kilka lat przed ich oficjalną premierą. Dziennikarz podkreślił również, że nie był w stanie zweryfikować informacji, którymi podzielił się „Tez2”. Jednocześnie insider przywołał sytuację z tegorocznej konferencji firmy TCL Technology, w której trakcie informowano, że PlayStation 5 Pro oraz ulepszony Xbox Series X mogą trafić do sprzedaży w 2023 lub 2024 roku. Na oficjalną datę premiery obu sprzętów z pewnością przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać.

