Detroit: Become Human wciąż cieszy się zainteresowaniem. Nowe wyniki sprzedaży

Deweloperzy z Quantic Dream pracują obecnie nad Star Wars: Eclipse. Tymczasem okazuje się, że dużym zainteresowaniem ze strony graczy nadal cieszy się ostatnia produkcja francuskiego zespołu, czyli Detroit: Become Human. Studio podzieliło się bowiem nowymi wynikami sprzedaży gry, z których wynika, że w ostatnich miesiącach sporo użytkowników zdecydowało się sięgnąć po wspomniany tytuł.

Sprzedaż Detroit: Become Human przekroczyła 8 milionów egzemplarzy

Zgodnie z przekazanymi informacjami, od momentu premiery w maju 2018 roku sprzedaż Detroit: Become Human przekroczyła 8 milionów egzemplarzy. Warto jednak zauważyć, że w marcu ubiegłego roku Quantic Dream chwaliło się, że po tytuł sięgnęło łącznie ponad 6,5 miliona graczy. Oznacza to, że w ciągu ostatnich miesięcy produkcja cieszyła się sporym zainteresowaniem i znalazła 1,5 miliona nowych nabywców.



Trzeba przyznać, że to naprawdę dobry wynik jak na produkcję, która debiutowała na rynku blisko 5 lat temu i oferuje wyłącznie kampanię dla jednego gracza. Quantic Dream ma więc powody do zadowolenia. Fanom studia pozostaje natomiast trzymać kciuki za deweloperów, którzy – jak wspomnieliśmy na początku wiadomości – pracują rzekomo obecnie nie tylko nad Star Wars: Eclipse, ale także nad jeszcze jedną grą z segmentu AAA.



Na koniec przypomnijmy, że Detroit: Become Human zadebiutowało na rynku w maju 2018 roku jako tytuł ekskluzywny dla PlayStation 4. Obecnie gra dostępna jest także na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Detroit: Become Human – recenzja – bardziej ludzki niż człowiek.

