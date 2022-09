Destroy All Humans! 2 – Reprobed na nowym materiale. Twórcy chwalą się ocenami

Całość opatrzono soczystą porcją gameplayu, co może Was zachęcić do przetestowania gry.

O tym, że Destroy All Humans! 2 – Reprobed jest udaną produkcją, dowiedzieliśmy się już w momencie publikacji pierwszych recenzji. Twórcy z Black Forest Games i wydawca - THQ Nordic - nie chcą jednak, żeby o sukcesie ich produkcji zapomniano zbyt szybko. Ekipa oddała w ręce graczy kolejny trailer, na którym chwalą się ocenami i pochlebnymi opiniami zdobytymi przez ich dzieło. Wideo znajdziecie poniżej.

Destroy All Humans! 2 – Reprobed przypadło do gustu graczom i recenzentom

Chętnie dowiemy się, jak Wam podobało się Destroy All Humans! 2 – Reprobed. A jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z tą produkcją, odsyłam Was do przygotowanej przez nas recenzji. Zdradzę tylko, że Harpen wystawił grze wysoką ocenę, bo aż 8/10, chwaląc tym samym humor, zgrabnie opowiedzianą historię oraz angażującą rozgrywkę.



Destroy All Humans! 2 - Reprobed to pełnoprawny remake drugiej odsłony cyklu humorystycznych gier akcji. Nowa wersja produkcji z 2005 roku została opracowana przez studio Black Forest Games, które odświeżyło także pierwszą część serii Destroy All Humans! Głównym bohaterem jest oczywiście Crypto, który powraca, by wziąć odwet na KGB za wysadzenie statku-matki. Obcy najeźdźca jest jeszcze bardziej niebezpieczny niż poprzednio, a jednocześnie znajduje się w odlotowej formie, o czym przekonamy się, przechodząc kampanię fabularną osadzoną na Matce Ziemi w latach 60. ubiegłego stulecia.



Na koniec przypomnijmy, że Destroy All Humans! 2 – Reprobed zadebiutowało na rynku 30 sierpnia tego roku, a gra dostępna jest na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X.