Destiny: Rising z datą premiery. Wiemy, kiedy zadebiutuje spin-off serii Bungie

Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć nowy materiał wideo poświęcony Destiny 2: The Edge of Fate, czyli dziewiątemu już rozszerzeniu do pierwszoosobowej strzelanki studia Bungie. Tymczasem okazuje się, że już niedługo na rynku zadebiutuje zupełnie nowa gra osadzona w świecie Destiny. NetEase Games ujawniło bowiem dokładną datę premiery Destiny: Rising.

Premiera Destiny: Rising odbędzie się w sierpniu

Zgodnie z przekazanymi informacjami Destiny: Rising zadebiutuje na rynku już 28 sierpnia 2025 roku. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianej produkcji. Wraz z datą premiery w sieci pojawił się również nowy zwiastun nadchodzącego spin-offu serii, w którym nie zabrakło fragmentów rozgrywki. Całość znajdziecie na dole wiadomości.