Destiny 2: The Edge of Fate pokazuje Keplera i nowe moce Strażników

Matterspark, Mattermorph i Relocator to nowe sposoby przemieszczania się i walki w nadchodzącym dodatku.

Bungie opublikowało nowy materiał wideo, w którym przedstawia kolejne szczegóły dotyczące rozszerzenia Destiny 2: The Edge of Fate. Tym razem skupiono się na nowej lokacji – planecie Kepler – oraz unikalnych mechanikach ruchu i walki, jakie będą dostępne dzięki Mrocznej Materii.

Destiny 2: The Edge of Fate – kolejne informacje dotyczące DLC

Kepler to miejsce powiązane z enigmatyczną frakcją Dziewiątki. Osiedliła się tam rasa ludzi znana jako Aionianie, a jednym z głównych zagrożeń będzie upadły Dom Wygnania, skorumpowany przez Mroczną Materię i dowodzony przez nowego Arcyona. To właśnie tę energię będą wykorzystywać Strażnicy do rozwijania nowych umiejętności.