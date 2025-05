Destiny 2 nie składa broni – Bungie zapowiada nowy rozdział i rozszerzenia, w tym dodatek inspirowany Gwiezdnymi wojnami

Bungie najwyraźniej chce przypomnieć graczom, że Destiny 2 wciąż żyje – i ma przed sobą długą przyszłość. Studio właśnie zaprezentowało szczegóły nowego rozdziału fabularnego, który rozpocznie się 15 lipca wraz z premierą dodatku The Edge of Fate .

Pierwszy z nich, jak już wiemy, to The Edge of Fate. Dodatek zabierze Strażników na nową planetę – Kepler, inspirowaną eksploracją lochów i tajemnicami skrywanymi przez światy Destiny. W dodatku pojawią się nowi przeciwnicy, uzbrojenie, rajd oraz unikatowe umiejętności – w tym Matterspark, umożliwiająca graczom transformację formy do eksploracji terenu. Jedna z przemian przypomina kultową Morph Ball z serii Metroid. Dodatek zainauguruje również nowy sezon Reclamation i wprowadzi darmową aktualizację podstawowej wersji gry. Wśród nowości znajdzie się m.in. ekran The Portal – nowy hub aktywności, odświeżony system poziomów, zreworkowany system pancerza (Armour 3.0) oraz poligon doświadczalny dla grup rajdowych.