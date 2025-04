Destiny 2 z nowym dodatkiem już niedługo? Bungie zapowiada prezentację The Edge of Fate

Bungie przygotowuje się do ujawnienia nowego dodatku do Destiny 2 - jest to kolejny powstający projekt obok Marathonu, który kilka dni temu doczekał się daty premiery. Już 6 maja o godzinie 18:00 czasu polskiego zobaczymy prezentację The Edge of Fate, czyli nadchodzącego dodatku. Powinniśmy poznać także szczegóły dotyczące kolejnego roku zawartości w grze.

Destiny 2 - The Edge of Fate kolejnym dodatkiem

Według podanych informacji, The Edge of Fate to oficjalny tytuł dodatku znanego wcześniej pod nazwą kodową Apollo. DLC ma wprowadzić nowe wątki fabularne, kolejne lokacje, raid oraz możliwość wyboru własnego ciągu historii - oznacza to oczywiście, że kampanie rozgrywane przez graczy będą się znacząco różnić od siebie.