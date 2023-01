Destiny 2: Lightfall na nowym trailerze. Twórcy prezentują Neomunę

Do premiery Destiny 2: Lightfall pozostał ponad miesiąc, ale twórcy już zaczynają podsycać apetyt graczy. W ręce fanów oddano nowy trailer, na którym zaprezentowano Neomunę, czyli nowo odkrytą metropolię. Futurystyczne miasto jest pełne wieżowców i neonowych świateł.

Destiny 2: Lightfall – dodatek przeniesie nas do futurystycznego miasta

Destiny 2: Lightfall to kolejne oficjalne rozszerzenie do pierwszoosobowego looter shootera wydanego w 2017 roku. Największą atrakcją dodatku jest wprowadzenie zupełnie nowej kampanii fabularnej, której akcja została osadzona w cyberpunkowym mieście. To właśnie tam weźmiemy udział w kolejnej odsłonie konfliktu, wcielając się w Strażników walczących z armią Ciemności.



„W zwiastunie pokazano zakres inwazji Calusa na Neomunę oraz Strażników przedzierających się przesz miasto przy pomocy nowej podklasy Ciemności – pasma. Gracze mogą także poznać obrońców Neomuny Kroczących Wśród Chmur, którzy proszą Strażników o pomoc w obronie swoich ludzi przed atakiem” – czytamy w opisie.



Na koniec przypomnijmy, że premiera Destiny 2: Lightfall zaplanowana została na 28 lutego Chętnie dowiemy się, co myślicie o najnowszym rozszerzeniu i czy planujecie je sprawdzić. Warto wspomnieć, że gra jest dostępne w dwóch edycjach, standardowej oraz wzbogaconej o przepustkę roczną. Więcej informacji na temat najnowszego dodatku do popularnej strzelanki autorstwa Bungie znajdziecie na oficjalnej stronie gry.