Destiny 2 - Akt 2 Herezji wystartuje już 11 marca. Powrót Court of Oryx?

Kolejna cześć dość pokręconej historii zbliża się wielkimi krokami – Bungie potwierdziło, że Akt II epizodu Herezja rozpocznie się 11 marca 2025, wprowadzając m.in. Dwór Ostrzy, specjalną aktywność Rytuał Dziewiątki oraz nowe bronie, sprzęt oraz kolejne ulepszenia artefaktu. Poniżej znajdziecie skrót najważniejszych informacji związanych z tym, co przyniesie najnowsza aktualizacja w Destiny 2, a cały devstream powyżej.

Dwór Ostrzy – powrót kultowej areny PvE

Dwór Ostrzy to zupełnie nowa aktywność inspirowana legendarnym wydarzeniem Dwór Oryksa z czasów Destiny: The Taken King. Jest to arena PvE, w której gracze rywalizują w coraz trudniejszych starciach, zdobywając unikalne nagrody i walcząc o tytuł Króla Pochwyconych. Nowością są runy, które można zdobywać i wykorzystywać do zmiany stylu rozgrywki i modyfikowania własnych umiejętności. Podobieństwa do aktualnej aktywności sezonowej? Jak najbardziej! Czym będzie się charakteryzować Dwór Ostrzy?

Stopniowy wzrost trudności – im dłużej przetrwasz, tym potężniejsi przeciwnicy staną ci na drodze.

– im dłużej przetrwasz, tym potężniejsi przeciwnicy staną ci na drodze. Nowe mechaniki walki – runy pomogą dopasować strategię i zdobywać przewagę w starciach.

– runy pomogą dopasować strategię i zdobywać przewagę w starciach. Ekskluzywne nagrody – bronie, sprzęt i unikalny tytuł Króla Pochwyconych czekają na najlepszych graczy!

Rytuał Dziewiątki – nowe wyzwanie dla wszystkich graczy

Jedną z największych niespodzianek Bungie jest Rytuał Dziewiątki, czyli specjalne wydarzenie dostępne dla wszystkich graczy, niezależnie od posiadanych dodatków.

Rotacja lochów – co tydzień inny loch (Proroctwo, Iglica Obserwatora, Duchy Głębin) będzie dostępny w ramach wydarzenia powiązanego z tajemniczymi The Nine.

– co tydzień inny loch (Proroctwo, Iglica Obserwatora, Duchy Głębin) będzie dostępny w ramach wydarzenia powiązanego z tajemniczymi The Nine. Trzy poziomy trudności : Explorer – poziom dla nowych graczy, z ułatwieniami pozwalający na poznanie mechanik oraz eksplorację. Eternity – standardowy poziom trudności z punktacją, podobny do tego w innych aktywnościach PvE. Ultimatum – najtrudniejszy tryb, z ograniczoną amunicją, silniejszymi wrogami i dostępem do wersji Adept broni z danego lochu.

: System punktacji i nagrody – im lepiej poradzisz sobie w lochu, tym lepsze nagrody odblokujesz na koniec – proste, prawda?

Jest to bardzo dobry sposób dla tych, którzy chcieliby z jednej strony spróbować czegoś nowego w Destiny i nauczyć się podstaw niektórych lochów, a z drugiej spróbować trudnejszych wariantów znanych miejscówek.

Nowy sprzęt, broń i modyfikacje artefaktu

Bungie potwierdziło, że Akt II Herezji przyniesie również nowe bronie i sprzęt, w tym:

Finality’s Augur – nowy egzotyczny karabin fuzyjny, który spodoba się fanom rozstawiania przerożnych wieżyczek bojowych.

– nowy egzotyczny karabin fuzyjny, który spodoba się fanom rozstawiania przerożnych wieżyczek bojowych. Resounding – broń rytuałowa sezonu, fuzyjny karabin Strand o agresywnej ramie.

– broń rytuałowa sezonu, o agresywnej ramie. Odświeżone bronie z Sezonu Przybycia – klasyki powracają z nowymi perkami oraz statystykami, więc będzie okazja na nowe eksperymenty!

– klasyki powracają z nowymi perkami oraz statystykami, więc będzie okazja na nowe eksperymenty! Nowe modyfikacje artefaktu – dostosowane do stylu walki sezonu Herezja.

Chwile Triumfu 2025 – nagrody i tytuł MMXXIV