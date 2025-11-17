STALKER 2: Serce Czarnobyla - recenzja gry w wersji na PlayStation 5

Rok temu STALKER 2: Serce Czarnobyla mógł sprawiać spory niedosyt. Dziś sprawdzając wersję na PlayStation 5 można mieć wrażenie, że tak ten tytuł powinien się prezentować w dniu premiery.

Przed samą recenzją właściwą chciałbym zaznaczyć jedną rzecz – traktujcie tę recenzję gry STALKER 2: Serce Czarnobyla bardziej jako ponowną wizytę po roku od premiery niż pełnoprawny tekst na temat gry. Taki bowiem popełnił Myszasty i do jego opinii na temat gry ukraińskiego studia GSC Game World was odsyłam.

Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ nie będzie to pełnoprawne, ponowne przekopanie gry do góry dnem na wszelkich możliwych płaszczyznach. Głównie dlatego, że żeby to rzeczywiście zrobić potrzeba byłoby naprawdę sporo czasu, a pod pewnymi względami mam wrażenie, iż pewne ulepszenia lub problemy czarnobylskiej Zony widać wręcz od razu.

Podzieliłem więc ten tekst na dwie części. Pierwsza z nich to będą wrażenia czysto związane z wersją PlayStation 5 oraz elementami, które ta wersja otrzymała. Druga natomiast to będą wrażenia oparte na tym, co zmieniło się w Zonie przez ostatni rok. Jest to o tyle ciekawe doświadczenie, że grałem i w dniu premiery (na Xboxie Series X) oraz chwilę później wraz z jedną z późniejszych aktualizacji (na PC, prawdopodobnie była to aktualizacja 1.4). Wersja, w której debiutuje STALKER 2 na PlayStation 5 to wersja 1.7 i właściwie jeśli ktoś bacznie śledził jak potężne momentami były aktualizacje do tej produkcji… to aktualnie waży ona jakieś 153.4 GB.

Także nie przedłużając przejdźmy do konkretów.

Czarnobylska Zona po stronie Niebieskich – o tym, jak sprawuje się STALKER 2: Serce Czarnobyla na PlayStation 5

Dobra, zacznę od najważniejszej informacji – tekst na temat STALKER 2: Serce Czarnobyla na PlayStation 5 to głównie wrażenia z wersji podstawowej konsoli, a nie wersji Pro. Warto o tym wspomnieć, ponieważ dla wielu graczy to ważny benchmark w kontekście tego, jak gra zachowuje się na bazowej maszynce od Sony. I tutaj jest dość duże zaskoczenie, ponieważ STALKER 2 działa naprawdę dobrze. Co rozumiem pod pojęciem „dobrze”? Chociażby to, że w trakcie rozgrywki spadków FPS w trybie wydajności nie odczułem praktycznie wcale, choć początek przyprawił mnie o dreszcze, gdy w trybie jakościowym mocno klatkowała… cutscenka wprowadzająca do gry. I nie wiem czym tak naprawdę było to spowodowane, ale na strachu się skończyło. Jak więc GSC Game World dokonało tego, że w trybie wydajności gra działa i wygląda całkiem dobrze? Zasadniczo spora zasługa w tym wszystkim dynamicznego skalowania rozdzielczości oraz ograniczenia odległości, w którym doczytywane są dodatkowe detale takie jak chociażby detale otoczenia. Z bliska być może z czasem zauważycie doczytujące się krzaczki, a z daleka mniejszą liczbę drzew (widać to najlepiej przy Hałdzie w drodze do… Roosevelta). Niemniej jednak pod tym względem trzeba być naprawdę graficznym purystą, aby zwracać na te detale uwagę.

Co jednak rzuca się w oczy mocniej to fakt, że czasami przy walce z budynków to, co widzimy na zewnątrz jest mocno prześwietlone. Z jednej strony ma to sporo sensu w przypadku, gdy wyskakujemy zza drzwi i dostajemy w twarz promieniami słońca – tak się kończy zbyt długie przebywanie w piwnicy, w bunkrach czy kanałach. Jednakże na dłuższym dystansie problem jest bardzo podobny do tego, który trapił m.in. Battlefield 6 po premierze, gdy nie jest to chwilowy efekt dodający kilka gramów immersji więcej. Nie jest to również rzecz, której nie można naprawić pierwszą lepszą łatką, nawet jeśli irytuje dość mocno.

Trzeba jednak docenić fakt, że poza tym jednym detalem poprawione oświetlenie, refleksy czy efekty wolumetryczne potrafią prezentować się świetnie nawet w trybie wydajnościowym. W połączeniu z trybem immersyjnym oraz wsparciem dla technologii dźwiękowej Tempest 3D da się chłonąć Zonę w pełni (warto jednak pamiętać o dbaniu o to, aby zbyt dużej dawki promieniowania nie przyjąć).

To, co jednak wpłynęło najmocniej na moje pozytywne odczucia z wersji PlayStation 5 to wykorzystanie kontrolera DualSense oraz jego możliwości. Zdarza się bowiem, że bardzo często opcje Haptic Feedback oraz Adaptive Trigger wielu graczy wyłącza uznając je za przeszkadzający dodatek… natomiast w Stalkerze dodają one kolejną warstwę odbierania tego, co dzieje się w Zonie.

Począwszy od tego, co najłatwiej odczuć, czyli w trakcie korzystania z broni, gdzie każdy odrzut symulowany jest przez wibracje zupełnie inaczej, a trzymanie palca na prawym triggerze tak, jak na prawdziwym spuście pozwala na kontrolowanie ognia podczas walki. Dodatkowo wszelkie elementy efektów nakładanych przez anomalie, ataki mutantów czy pogodę również odczuwamy poprzez DualSense zgrywając wszystko z dźwiękami podczas rozgrywki tworząc monolit (pun intended). Idzie się w tym wszystkim bowiem zatracić i wciągnąć na długie godziny.

I tak – nadal będę uważał, że jest to jeden z najlepszych gadżetów tej generacji oraz ten kontroler, który idealnie dopełnia wrażenia rozgrywki, jeśli twórcy odpowiednio się przyłożą do implementacji tych dodatków. GSC Game World wykonało to w stylu, którego nie powstydziłyby się gry od PlayStation Studios i za to ogromne brawa.

A jak to wszystko działa po latach? Jest lepiej, ale…

… trzeba brać pod uwagę, że to nadal Stalker.