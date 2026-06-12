2K i FIFA były blisko porozumienia w sprawie nowej gry piłkarskiej. Nowy raport ujawnia szczegóły niemal dopiętej umowy

Według raportów rozmowy dotyczyły wieloletniej licencji i trybów inspirowanych Football Managerem.
Według nowego raportu Sports Gamers Online rozmowy pomiędzy FIFA a 2K były znacznie bardziej zaawansowane, niż wcześniej sądzono. Obie strony miały dojść do etapu negocjowania warunków umowy, licencji oraz potencjalnych trybów gry, zanim ostatecznie doszło do ich zerwania.
FIFA i 2K – rozmowy były blisko finalizacji
Z informacji przekazanych przez źródła SGO wynika, że 2K rozważało wieloletnią, nawet 10-letnią licencję obejmującą prawa do FIFA World Cup oraz FIFPRO, czyli pełnej licencji na drużyny i zawodników. W planach znajdowały się także różne tryby rozgrywki, w tym bardziej rozbudowany tryb zarządzania klubem, inspirowany Football Managerem, ale w uproszczonej formie. Projekt był traktowany jako potencjalny konkurent dla EA Sports FC, a prace nad wstępną koncepcją gry miały już się rozpocząć. Ostatecznie jednak porozumienie nie doszło do skutku.
Według raportu kluczowym problemem były różnice w podejściu do strategii biznesowej. FIFA miała naciskać na szybsze i bardziej agresywne wykorzystanie marki, szczególnie w kontekście wydarzeń takich jak Mistrzostwa Świata oraz powiązanych inicjatyw medialnych.
2K z kolei proponowało długoterminowy model współpracy, który zakładał stopniowe budowanie marki gry piłkarskiej. Różnice w wizji oraz potencjalnym modelu monetyzacji miały ostatecznie doprowadzić do przerwania rozmów.
GramTV przedstawia:
Ostatecznie rozmowy zakończyły się fiaskiem, ponieważ FIFA chciała jak najszybciej wykorzystać popularność związaną z mistrzostwami świata. Z kolei firma 2K potrzebowałaby więcej czasu na opracowanie tak szczegółowej symulacji piłkarskiej, jaką sobie wyobrażała.
Na ten moment nie ma jednak potwierdzenia, czy temat powróci w przyszłości — choć sam fakt zaawansowanych negocjacji pokazuje, że konkurencja dla EA Sports FC była realnie brana pod uwagę.
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