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2K i FIFA były blisko porozumienia w sprawie nowej gry piłkarskiej. Nowy raport ujawnia szczegóły niemal dopiętej umowy

Mikołaj Berlik
2026/06/12 14:00
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Według raportów rozmowy dotyczyły wieloletniej licencji i trybów inspirowanych Football Managerem.

Według nowego raportu Sports Gamers Online rozmowy pomiędzy FIFA a 2K były znacznie bardziej zaawansowane, niż wcześniej sądzono. Obie strony miały dojść do etapu negocjowania warunków umowy, licencji oraz potencjalnych trybów gry, zanim ostatecznie doszło do ich zerwania.

2K
2K

FIFA i 2K – rozmowy były blisko finalizacji

Z informacji przekazanych przez źródła SGO wynika, że 2K rozważało wieloletnią, nawet 10-letnią licencję obejmującą prawa do FIFA World Cup oraz FIFPRO, czyli pełnej licencji na drużyny i zawodników. W planach znajdowały się także różne tryby rozgrywki, w tym bardziej rozbudowany tryb zarządzania klubem, inspirowany Football Managerem, ale w uproszczonej formie. Projekt był traktowany jako potencjalny konkurent dla EA Sports FC, a prace nad wstępną koncepcją gry miały już się rozpocząć. Ostatecznie jednak porozumienie nie doszło do skutku.

Według raportu kluczowym problemem były różnice w podejściu do strategii biznesowej. FIFA miała naciskać na szybsze i bardziej agresywne wykorzystanie marki, szczególnie w kontekście wydarzeń takich jak Mistrzostwa Świata oraz powiązanych inicjatyw medialnych.

2K z kolei proponowało długoterminowy model współpracy, który zakładał stopniowe budowanie marki gry piłkarskiej. Różnice w wizji oraz potencjalnym modelu monetyzacji miały ostatecznie doprowadzić do przerwania rozmów.

GramTV przedstawia:

Ostatecznie rozmowy zakończyły się fiaskiem, ponieważ FIFA chciała jak najszybciej wykorzystać popularność związaną z mistrzostwami świata. Z kolei firma 2K potrzebowałaby więcej czasu na opracowanie tak szczegółowej symulacji piłkarskiej, jaką sobie wyobrażała.

Na ten moment nie ma jednak potwierdzenia, czy temat powróci w przyszłości — choć sam fakt zaawansowanych negocjacji pokazuje, że konkurencja dla EA Sports FC była realnie brana pod uwagę.

Źródło:https://insider-gaming.com/2k-fifa-came-agreement-game-talks-broke-down/

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News
2K Games
2K
fifa
mistrzostwa świata
umowa
FIFA
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112