2K i FIFA były blisko porozumienia w sprawie nowej gry piłkarskiej. Nowy raport ujawnia szczegóły niemal dopiętej umowy

Według nowego raportu Sports Gamers Online rozmowy pomiędzy FIFA a 2K były znacznie bardziej zaawansowane, niż wcześniej sądzono. Obie strony miały dojść do etapu negocjowania warunków umowy, licencji oraz potencjalnych trybów gry, zanim ostatecznie doszło do ich zerwania.

FIFA i 2K – rozmowy były blisko finalizacji

Z informacji przekazanych przez źródła SGO wynika, że 2K rozważało wieloletnią, nawet 10-letnią licencję obejmującą prawa do FIFA World Cup oraz FIFPRO, czyli pełnej licencji na drużyny i zawodników. W planach znajdowały się także różne tryby rozgrywki, w tym bardziej rozbudowany tryb zarządzania klubem, inspirowany Football Managerem, ale w uproszczonej formie. Projekt był traktowany jako potencjalny konkurent dla EA Sports FC, a prace nad wstępną koncepcją gry miały już się rozpocząć. Ostatecznie jednak porozumienie nie doszło do skutku.