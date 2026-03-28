Demon Slayer z niespodziewaną premierą w 2026, ale chyba nie na to czekali fani

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/28 15:00
Seria Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ponownie przyciąga uwagę fanów, jednak najnowsze ogłoszenie może budzić mieszane uczucia.

Film Demon Slayer: Infinity Castle okazał się ogromnym sukcesem, podnosząc poprzeczkę jeszcze wyżej niż Demon Slayer: Mugen Train i dominując w zestawieniach box office w 2025 roku. Produkcja rozpoczęła finałowy rozdział historii w spektakularny sposób. Mimo to fani liczący na kolejne informacje o następnych częściach mogą czuć się rozczarowani.

Demon Slayer wraca na ekrany

Zamiast nowych zapowiedzi, ogłoszono, że całe anime Demon Slayer zostanie ponownie wyemitowane w Japonii. Reemisja była wcześniej potwierdzona 8 lutego 2026 roku i została dodatkowo nagłośniona podczas AnimeJapan 2026. Powtórki ruszą 5 kwietnia 2026 roku na Fuji TV i powiązanych stacjach, a odcinki będą emitowane co niedzielę w godzinach 9:30-10:00 czasu japońskiego. Niestety to ogłoszenie nie przyniosło żadnych nowych informacji o kolejnych częściach Infinity Castle. Poza zapowiedzią udziału serii w wydarzeniu Machi Asobi Vol.30 (16 maja), ujawniono jedynie drobne szczegóły, takie jak:

  • ilustracja okładki Blu-ray Kimetsu no Utage – Hashira Training Arc
  • premiera występu scenicznego 27 maja
  • wydanie ścieżki dźwiękowej na winylu 24 czerwca

Mimo braku dużych ogłoszeń, twórcy pozostają optymistyczni. Hochu Otsuka, aktor głosowy postaci Sakonjiego Urokodakiego, podkreślił:

Od momentu ogłoszenia Demon Slayera nie było dnia, by nie mówiło się o nim w mediach. Ta reemisja przyciągnie nowe pokolenie widzów i pozwoli wielu osobom przeżyć tę historię jeszcze raz. Jako aktor nie ma dla mnie nic bardziej satysfakcjonującego.

Według obecnych informacji nie ma planów premiery kolejnej części Infinity Castle w 2026 roku. Najbardziej prawdopodobne okna wydawnicze to 2027 rok (część 2) oraz 2029 rok (część 3). Na nowe zwiastuny lub zapowiedzi trzeba więc jeszcze poczekać, być może do dużych wydarzeń takich jak Anime Expo, Anime NYC czy Jump Festa 2027. Na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość i śledzić oficjalne kanały serii w oczekiwaniu na kolejne informacje.

Źródło:https://screenrant.com/demon-slayer-2026-rerelease-japan/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

