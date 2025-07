Demon Slayer: Infinity Castle bije rekordy w Japonii. Czy anime ma szansę przebić historyczne 500 milionów dolarów Mugen Train?

Aby pobić rekord 500 milionów dolarów globalnego box office’u ustanowiony przez Mugen Train w 2020 roku (który wyprzedził nawet Your Name i stał się najchętniej oglądanym filmem roku, detronizując Tenet), Infinity Castle będzie musiał powtórzyć sukces z otwarcia również na rynkach zagranicznych. Na razie jednak fani spoza Japonii muszą uzbroić się w cierpliwość. Zgodnie z informacjami podanymi przez Crunchyroll, międzynarodowa premiera jest rozbita na wiele etapów. W takich krajach jak USA i Wielka Brytania, film trafi do kin dopiero 12 września. Dopiero wtedy będzie można realnie ocenić jego szanse na detronizację Mugen Train jako najbardziej dochodowego filmu anime wszech czasów.

Infinity Castle rozpoczyna prawdziwie gorący sezon dla fanów anime. Oprócz niego, nadchodzą film kinowy Chainsaw Man, 3 sezon Spy x Family, 3 sezon One Punch Man oraz ostatni sezon My Hero Academia. Wygląda na to, że jesień 2025 może być jednym z najbardziej ekscytujących okresów dla anime od lat, a Demon Slayer ponownie jest na szczycie tego szaleństwa.