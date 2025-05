Demo Wiedźmina „nie było dobre”. CDP RED nie zrobiło dobrego wrażenia na BioWare

Mimo to doświadczone studio wsparło swoich kolegów po fachu.

W początkowej fazie prac nad pierwszym Wiedźminem, Badowski wraz z zespołem zaprezentował wersję demonstracyjną gry Rayowi Muzyce i Gregowi Zeschukowi z BioWare. „To demo nie było dobre” – przyznał Badowski. Na pytanie, co CDPR chce osiągnąć, odpowiedzieli:

Wiedźmin 3: Dziki Gon obchodzi swoje dziesięciolecie i niedawno CD Projekt RED wypuściło specjalny zwiastun gry z tej okazji. W sieci pojawiły się również wywiady z twórcami wielkiego polskiego hitu, a w jednym z nich przyznano, że studio obawiało się o konkurencję w postaci Batmana: Arkham Knight, które debiutowało w podobnym czasie do Wiedźmina 3. Z kolei w rozmowie z PC Gamer, Adam Badowski, udał się w jeszcze dalszą podróż w przeszłość, aby powspominać początki studia, w tym nieudane demo pierwszej części Wiedźmina. Zostało ono zaprezentowane BioWare, ale studio nie było nim zachwycone.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że CDPR składało się wtedy z zaledwie 15 osób, z planami rozszerzenia zespołu do 35. Po kiepskim pokazie, ambitnych deklaracjach i niewielkiej skali projektu, przedstawiciele BioWare zdołali jedynie rzucić: „Oddzwonimy”.

Jak się jednak okazało, nie był to koniec tej historii. BioWare rzeczywiście wróciło do rozmów i wsparło CD Projekt RED, między innymi udostępniając im swój silnik Aurora, znany z Neverwinter Nights. Choć CDPR musiało przepisać około 80% kodu, usunąć wiele funkcji i stworzyć nowy system renderowania, była to baza, która pozwoliła stworzyć pierwszego Wiedźmina.

Badowski podkreśla dziś, że brak doświadczenia i wiedzy często paradoksalnie sprzyja wielkim ambicjom. Choć demo było słabe, zrobili krok naprzód.