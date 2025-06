Demo Stellar Blade zalane pikantnymi modami w mniej niż 72 godziny. Szybko poszło

Zaledwie 72 godziny po udostępnieniu dema, serwis Nexus Mods oferuje już 33 modyfikacje do Stellar Blade i większość z nich trafia bezpośrednio do kategorii „dla dorosłych”. Mamy tu łagodniejsze propozycje, takie jak lateksowe stroje czy przerysowane proporcje ciała Eve, ale pojawiają się też znacznie bardziej kontrowersyjne dodatki, od prześwitujących ubrań, aż po mody całkowicie rozbierające bohaterkę. Nie brakuje też bardziej osobliwych pomysłów, jak np. mod zmieniający portret postaci Tachy w archiwach gry na wersję NSFW (Not Safe For Work), czy też taki, który umieszcza zdjęcie czyichś pośladków na automatach z napojami.