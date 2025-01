Erotyka w grach. Jak zmieniała się na przestrzeni lat?

Erotyka w grach pojawiła się już w latach 70. i 80., gdy wirtualny świat tak naprawdę dopiero raczkował. Wówczas ograniczona technologia sprawiała, że twórcy musieli wykorzystywać pikselową grafikę i uproszczoną narrację, co często prowadziło do karykaturalnego podejścia do tematu. Jako, że grafika w latach 70. była bardzo prymitywna, co uniemożliwiało realistyczne przedstawienie postaci czy sytuacji, gry korzystały z prostych pikseli, tekstu lub symboli ASCII. Twórcy często musieli polegać na sugestii i wyobraźni gracza, co ograniczało bezpośrednie przedstawienie erotyki.

Erotyka w grach wideo to temat niezwykle intrygujący, który przez lata ewoluował wraz z rozwojem technologii, zmianami społecznymi i rosnącą dojrzałością naszego gamingowego medium. Zabiorę was teraz w podróż, podczas której przyjrzymy się jak wygląda historia wykorzystywania erotyki w grach, jak zmieniało się jej przedstawianie na przestrzeni lat i oczywiście omówimy kilka przykładów gier, które poruszały dane zagadnienie najodważniej.

W latach 70. erotyka w grach wideo była zjawiskiem rzadkim i budzącym kontrowersje, głównie ze względu na społeczne postrzeganie gier jako rozrywki dla dzieci i młodzieży. Niemniej jednak, pojawiły się pewne tytuły, które starały się włączyć elementy erotyki lub tematyki seksualnej. Jednym z takich tytułów jest Gotcha z 1973 roku, czyli jedna z gier acradowych stworzonych przez Atari. Gra była marketingowo przedstawiana z podtekstem erotycznym, między innymi za pomocą grafik. W jednym z projektów kontrolery w automacie zostały pokryte różowym, lateksowym materiałem, co miało kojarzyć się z kobiecymi piersiami. Pomysł ten wywołał jednak kontrowersje i został porzucony. Sama rozgrywka nie miała treści erotycznych, ale mimo wszystko marketing produkcji wyraźnie kręcił się wokół tego zagadnienia.

Tak naprawdę jedną z pierwszych gier erotycznych była tekstowa przygoda Softporn Adventure z 1981 roku. Użytkownik poruszał się po świecie pełnym seksualnych podtekstów i rozwiązywał zagadki, aby zdobyć względy kobiecych postaci. Oczywiście jedyne co gracz widział na ekranie to tekst, więc tutaj ponownie pole do popisu miała wyobraźnia. W drugiej połowie dekady pojawiły się nieliczne próby stworzenia produkcji skierowanych wyłącznie do dorosłych, takich jak prymitywne gry hazardowe z elementami erotycznymi (np. nagie zdjęcia kobiet jako nagroda za wygraną).

Erotyka w grach w latach 70. i 80. spotykała się z mieszanymi reakcjami. Z jednej strony stanowiła ciekawostkę, ale z drugiej wzbudzała kontrowersje, szczególnie w krajach o bardziej konserwatywnej kulturze. Większość twórców unikała tego tematu, obawiając się cenzury lub braku akceptacji społecznej. Dlatego też erotyka w grach wideo w swoich początkowych latach była marginalnym zjawiskiem, które raczej wykorzystywało podteksty i humor niż bezpośrednie przedstawianie treści seksualnych. Dopiero w późniejszych dekadach, wraz z rozwojem technologii i zmianami społecznymi, tematyka ta stała się bardziej popularna i zróżnicowana.

Erotyka wypływa na szerokie wody. Lata 90.

W latach 90. erotyka w grach wideo stała się bardziej widoczna i zróżnicowana dzięki postępowi technologicznemu, większej dostępności gier oraz rozwojowi rynku skierowanego już znacznie częściej do dorosłych graczy. W tym czasie gry zaczęły eksperymentować z bardziej złożoną fabułą, grafiką i animacją, co umożliwiło wprowadzenie treści erotycznych w bardziej wyrafinowany sposób. Przede wszystkim pojawiła się znacznie lepsza grafika 2D i 3D oraz wyższa rozdzielczość. Rozwinęły się także filmy interaktywne w grach i często brali w nich udział prawdziwi aktorzy. Do tego wszystkiego, rynek zaczął celować w bardziej dojrzałych odbiorców, co dało większy potencjał do eksploracji tematów seksualnych w grach. Chyba nie ma tu lepszego przykładu jak seria… Leisure Suit Larry.

Nawet jeśli nie mieliście okazji zagrać w jakąkolwiek część Leisure Suit Larry, a zwłaszcza w najlepiej wspominaną „Miłość na fali” to na pewno gdzieś spotkaliście się z istnieniem tytułowego Larry’ego Laffera. Był to niezbyt atrakcyjny nieudacznik, szukający uczuć i jednorazowych przygód. Seria co prawda miała swój początek już w latach 80., ale to dekadę później była u szczytu swojej popularności. Gry z Larrym były przeładowane humorem i podtekstami erotycznymi, ale jej cechą było satyryczne podejście do seksualności. Mimo wszystko, coraz odważniej podchodzono tutaj do relacji między postaciami, a gracz mógł poczuć się jak prawdziwy podrywacz dążący do spełnienia swoich fantazji.

Night Trap to z kolei jeden z tytułów, który nie bawił się w półśrodki. Fabuła była prosta – gracz śledził wydarzenia w pewnym domu, w którym była uwięziona grupa młodych kobiet. Dodatkowym zagrożeniem dla Pań były... wampiry. Produkcja była na tyle kontrowersyjna ze względu na wysokie seksualizowanie postaci i przedstawienie przemocy, że dzięki niej powstał system ocen gier ESRB w USA. Było to jedne z pierwszych, naprawdę odważnych podejść do erotyki w gamingowym medium.

Warto także wspomnieć o początkach serii Tomb Raider. Produkcja nie była grą erotyczną, a jedynie platformową przygodówką, ale twórcy pokusili się o wyraźne podkreślenie walorów głównej bohaterki Lary Croft, co wzbudzało zainteresowanie. Zobaczcie jak skuteczny to był ruch. Mijają lata, a o biuście Pani archeolog dyskutuje się po dziś dzień.

Lata 90. były zdecydowanie okresem rozkwitu erotyki w grach, choć ten rozwój wcale nie miał łatwo. O ile dzisiaj seks na ekranie (Wiedźmin 3), nie robi na nas żadnego wrażenia, a nawet często nie zwracamy na to szczególnej uwagi, tak w tamtych latach choćby ukazanie odrobiny piersi (Hopkins FBI i zwłoki biuściastej kobiety) budziły kontrowersje. Jak się okazuje na tyle duże, że zaczęto tworzyć i rozwijać systemy ocen treści takie ESRB w Stanach Zjednoczonych i nasze europejskie PEGI. Produkcje zawierające tego typu elementy często były krytykowane za promowanie treści nieodpowiednich dla dzieci, które chcąc nie chcąc miały dostęp do wielu, nieodpowiednich dla nich gier. Mimo wszystko, erotyka w grach była wykorzystywana jeszcze w dość subtelny sposób.

Przełomowe lata 2000 i świeże podejście do erotyki

Lata 2000. były okresem, w którym erotyka w grach wideo nabrała nowego wymiaru, dzięki kolejnemu postępowi technologicznemu, zmianie podejścia do narracji i większej akceptacji treści dla dorosłych. Gry stawały się bardziej złożone, a erotyka zaczęła być przedstawiana nie tylko jako element rozrywkowy, ale również jako część głębszych opowieści o relacjach, emocjach i ludzkiej naturze.

Zaawansowana grafika 3D umożliwiła realistyczne przedstawienie postaci i scen. Znacznie lepsze animacje, szczegóły modeli postaci, a nawet motion capture pozwoliły na bardziej naturalne przedstawienie emocji oraz erotycznych momentów. Gry wykorzystywały to z nawiązką, ale równie istotną rolę w temacie odgrywała fabuła. Kolejne tytuły zaczęły eksplorować dojrzalej tematy miłości, seksualności i relacji międzyludzkich, a erotyka stała się ważnym elementem fabularnym, a nie tylko dodatkiem dla wywołania taniej sensacji. Twórcy zaczęli odważniej i dojrzalej przedstawiać treści związane z erotyką w swoich produkcjach, ale na pewno ułatwiała to coraz większa akceptacja społeczna. Być może wynikało to z faktu, że dorośli gracze stanowili coraz większy segment runku.