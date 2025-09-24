Zaloguj się lub Zarejestruj

Deep Rock Galactic: Survivor zmierza na iOS i Androida. Zagramy w modelu „try before you buy”

Mikołaj Berlik
2025/09/24 08:30
Funday Games zapowiada premierę mobilnego Deep Rock Galactic: Survivor i zdradza szczegóły dotyczące modelu biznesowego.

Studio Funday Games ogłosiło, że Deep Rock Galactic: Survivor, które niedawno opuściło wczesny dostęp na PC, trafi na urządzenia mobilne. Twórcy zaprezentowali nowy zwiastun, pokazujący rozgrywkę z wersji mobilnej. Produkcja będzie niemal identyczna jak na komputerach, z nowym schematem sterowania opartym o wirtualny joystick i interfejs dostosowany do ekranów dotykowych.

Deep Rock Galactic: Survivor
Deep Rock Galactic: Survivor

Deep Rock Galactic: Survivor – jak zagramy na telefonach?

Deep Rock Galactic: Survivor skorzysta z modelu „try before you buy”, który pozwoli bezpłatnie pobrać tytuł i przetestować misję Elimination w roli klasy Scout w lokacji Crystalline Caverns na poziomie trudności Hazard 1. Jeśli gameplay przypadnie do gustu, gracze będą mogli odblokować pełną wersję za jednorazową opłatą. Twórcy podkreślili, że mobilna edycja będzie wolna od reklam.

Producent Jacob Laurits Basenbacher Kjeldsen wyjaśnił, że decyzja o przeniesieniu gry na urządzenia przenośne była naturalnym krokiem po sukcesie wersji na Steam Deck. Jego zdaniem tytuł świetnie nadaje się do rozgrywki w krótkich sesjach, co sprawia, że idealnie pasuje do smartfonów.

GramTV przedstawia:

Deep Rock Galactic: Survivor zadebiutowało we wczesnym dostępie w 2024 roku, sprzedając ponad milion egzemplarzy w ciągu pierwszego miesiąca. Gracze wcielają się w jedną z czterech klas – Scouta, Inżyniera, Gunnera lub Drillera – i wyruszają na misje w głąb planety Hoxxes, walcząc z hordami wrogów i zdobywając surowce. Gra oferuje losowe bronie, system ulepszeń podczas runów oraz rozbudowaną metaprogresję w postaci drzewka umiejętności i ekwipunku.

