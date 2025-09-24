Deep Rock Galactic: Survivor zmierza na iOS i Androida. Zagramy w modelu „try before you buy”

Studio Funday Games ogłosiło, że Deep Rock Galactic: Survivor, które niedawno opuściło wczesny dostęp na PC, trafi na urządzenia mobilne. Twórcy zaprezentowali nowy zwiastun, pokazujący rozgrywkę z wersji mobilnej. Produkcja będzie niemal identyczna jak na komputerach, z nowym schematem sterowania opartym o wirtualny joystick i interfejs dostosowany do ekranów dotykowych.

Deep Rock Galactic: Survivor – jak zagramy na telefonach?

Deep Rock Galactic: Survivor skorzysta z modelu „try before you buy”, który pozwoli bezpłatnie pobrać tytuł i przetestować misję Elimination w roli klasy Scout w lokacji Crystalline Caverns na poziomie trudności Hazard 1. Jeśli gameplay przypadnie do gustu, gracze będą mogli odblokować pełną wersję za jednorazową opłatą. Twórcy podkreślili, że mobilna edycja będzie wolna od reklam.